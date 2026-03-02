Овочі борщового набору дорожчають: як змінились ціни за тиждень

В Україні за останній тиждень зафіксували різноспрямовану динаміку цін на овочі та фрукти. На тлі активнішого попиту подорожчала картопля, тоді як частина тепличної продукції та ягід, навпаки, стала дешевшою.

Які овочі подорожчали за тиждень?

В Україні почала зростати ціна на картоплю (з 10 – 14 до 12 – 15 гривень за кілограм), що пов'язано з пожвавленням попиту на внутрішньому ринку, повідомляє EastFruit. Водночас дорожче, ніж тижнем раніше, продавалися морква (з 9 – 13 до 12 – 15 гривень за кілограм) та столові буряки (з 7 – 9 до 10 – 12 гривень за кілограм).

Разом із тим білокачанна капуста подешевшала (з 10 – 12 до 9 – 11 гривень за кілограм). Невелике збільшення пропозиції огірків із місцевих тепличних господарств змусило продавців переглянути ціни у бік зниження (з 140 – 180 до 120 – 170 гривень за кілограм), аналогічна тенденція спостерігалася і на ринку помідорів (з 130 – 140 до 110 – 135 гривень за кілограм).

Пекінська капуста, навпаки, додала у ціні (з 25 – 30 до 25 – 35 гривень за кілограм), тоді як зелена цибуля (з 200 – 220 до 135 – 145 гривень за кілограм) та салат (з 300 – 350 до 200 – 230 гривень за кілограм) стали доступнішими для покупців.

Зверніть увагу! У фруктово-ягідному сегменті зниження вартості зафіксували на суницю садову, яка подешевшала порівняно з попереднім тижнем (з 430 – 650 до 320 – 450 гривень за кілограм).

