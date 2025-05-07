ФАО виділяє на допомогу українським фермерам 150 мільйонів доларів

ФАО виділить 150 мільйонів доларів для підтримки сільських громад України, які постраждали від війни. Там оголосили про початок реалізації дворічного Плану реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення.

ФАО допоможе українським фермерам

План Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) щодо допомоги українським фермерам розрахований на 2025 – 2026 роки та передбачає надання допомоги понад 500 тисячам людей у вразливому становищі, передає 24 Канал із посиланням на ФАО. Після відновлення роботи постраждалі фермери зроблять внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни.

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Організація ООН планує забезпечити агроресурсами найбільш уразливих сільських родин і малих фермерів, які постраждали внаслідок війни. Крім того, план передбачає очищення сільгоспугідь від вибухонебезпечних залишків.

Ним також передбачені багаторічні заходи з раннього відновлення, зокрема підтримка виробничого потенціалу, доступу до ринків та надання технічної допомоги.

Ми розпочинаємо реалізацію цього плану в момент, коли українські фермери, як і раніше, стикаються з величезними труднощами: від замінованих полів і знищеної інфраструктури до обмеженості доступу до ринків. Через План надзвичайного реагування та раннього відновлення на 2025–2026 роки ФАО продовжує підтримувати зусилля України щодо подолання наслідків війни, зокрема в сільських районах поблизу лінії фронту,

– зазначив в.о. керівника Представництва ФАО в Україні Мохаммед Азука.

Зверніть увагу! За даними Світового банку, збитки та втрати в аграрному секторі України за період з лютого 2022 до грудня 2024 оцінюються майже у 84 мільярди доларів. Окремо іригаційний сектор зазнав шкоди на 1,6 мільярда доларів. Знищені склади, ферми, багаторічні насадження, техніка, продукція тощо.