Затримки жнив, слабкий експорт і тиск на ціни: огляд зерновий ринок України у грудні

Збиральна кампанія в Україні наближається до завершення на тлі воєнних ризиків, погодних затримок і складної логістики, що стримує експортні темпи зерна. Водночас проблеми з відвантаженням кукурудзи й пшениці продовжують тиснути на ціни на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Яка ситуація на зерновому ринку станом на кінець грудня?

Аграрний фахівець Андрій Бут розповів 24 Каналу, що збиральна кампанія в Україні близька до завершення – жнива пізніх культур цього року зіткнулись з великими затримками. На сьогодні кукурудза зібрана на 86%.

Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Також є проблеми по соняшнику і сою, які залишаються в полях в деяких регіонах – чи то через воєнні ризики, чи то через затримки збирання через погоду. В прогнозі погоди на наступний тиждень стійкі морози, що допоможе виробникам зайти в поле, проте деякі виробники все ж залишать кукурудзу в полі ще на деякий час в надії на мороз, який підсушить її і зекономить на сушці.

Стан озимих в полях в цілому задовільний – що пшениця, що ріпак виглядають достатньо добре завдяки тим самим опадам, що затримували збирання, і відносно м'яким температурам останніх місяців. Проте морози, що прийдуть в Україну і відсутність снігового покриву несуть свої ризики. Виробники і трейдери будуть уважно слідкувати за станом посівів найближчими тижнями.

Що відбувається на ринку пшениці?

За словами Бута, темпи експорту з України у цьому сезоні продовжують відставання від минулорічних показників – за 23 дні грудня всього 0,4 мільйона тонн пшениці (0,8 мільйона тонн за повний грудень 2024 року). З початку сезону експорт склав 7,6 мільйона тонн проти 9,8 мільйона тонн за аналогічний період минулого сезону.

Ціни на пшеницю продовжили зниження на фоні активного експорту пшениці з Росії, яка залишається найбільшим експортером і планує проекспортувати 53 – 55 мільйонів тонн усіх зернових до кінця сезону.

Ціни внутрішнього ринку на пшеницю на базисі DAP порти наразі складають:

4 клас – 205 – 210 доларів за тонну

3 клас – 213–216 доларів за тонну

2 клас – 217–218 доларів за тонну

Експорт кукурудзи має проблеми

Обстріли країни – агресора ставлять велике питання щодо темпів експорту кукурудзи та можливості взагалі виконати експортний план цього сезону. Відсутність електроенергії на терміналах, постійні тривоги, непогода постійно зривають плани з відвантаження.

За 23 дні грудня було проекспортовано 1,6 мільйона тонн, тобто за весь грудень експорт кукурудзи навряд чи дотягне до 2 мільйони тонн. Водночас за весь грудень 2024 року було вивезено 2,6 мільйона тонн.

На сьогодні склалась дещо парадоксальна ситуація – з одного боку складна внутрішня логістика не дає переміщувати зерно в порти, що мало б підтримувати ціни ДАП, але через те що термінали "засипані" і немає місця трейдери не поспішають купувати. До того ж обстріли одеських портів знижують бажання судновласників заходити в порти, а ті судновласники, що готові вантажитись підіймають ціни фрахту.

Загальна кон'юнктура ринку зі сторони фінальних покупців з Туреччини, Італії, Єгипту також не додає оптимізму до цін в поточному моменті – основні наші покупці доволі багато законтрактували і додаткового попиту зараз не показують, що тисне на ціни. З іншої сторони поганий експорт і як результат нестача товару вірогідніш за все буде спонукати покупців піднімати ціни, але потенційне збільшення вартості логістики (морський фрахт, залізничні і авто перевезення) не дасть цінам піднятися на внутрішніх базисах і ціни на елеваторах та з господарств будуть віддзеркалювати збільшення вартості логістики і тяжіти донизу,

– зазначає Андрій Бут.

Ціни на умовах ДАП порт 202 – 206 доларів за тонну.

