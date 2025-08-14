Протягом минулого місяця Індія імпортувала з України рекордну кількість соняшникової олії. Крім того, український експорт у цю країну продовжує зростати.

Експорт олії в Індію сягнув рекорду

У липні 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 464 тисячі тонн соняшникової олії, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Це на 47% більше, ніж у червні, що стало одним із найвищих показників сезону.

Зверніть увагу! Основним драйвером зростання став ЄС, куди відправили 206 тисячі тонн (+43% до червня). Індія також продовжила нарощувати закупівлі – у липні обсяг постачання сягнув 121 тисяча тонн, що є максимумом з листопада 2023 року. За 11 місяців сезону експорт української олії склав 4,58 мільйона тонн, що на 24% менше, ніж торік, і є другим найнижчим показником з 2016/17 маркетингового року.

Водночас за вересень-липень до Індії було відвантажено 767 тисячі тонн української олії (+55% до аналогічного періоду минулого сезону) – рекорд від початку війни. Частка України на індійському ринку зросла до 23% проти 12% торік, хоча перше місце утримує російська олія (58%), а аргентинська стабільно займає 12 – 13%, попри падіння обсягів на 30%.

Важливо! Загалом Індія у вересні-липні скоротила імпорт соняшникової олії до 2,28 мільйона тонн (-22%) через зниження пропозиції з Причорномор’я, але збільшила закупівлі соєвої олії до 3,76 мільйона тонн (+59%) завдяки вигіднішим цінам.