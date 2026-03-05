Молдова дала задню: експорт української курятини можуть відновити найближчим часом

Україна та Молдова обговорили кроки для відновлення експорту українського м'яса птиці. Сторони погодили алгоритм дій, який має дозволити швидко повернути продукцію на молдовський ринок після підтвердження її безпечності.

Представники Держпродспоживслужби України провели переговори з Національним агентством з безпечності харчових продуктів Молдови щодо оперативного відновлення експорту українського м'яса птиці. Про результати зустрічі повідомила Держпродспоживслужба.

Як зазначається, діалог між сторонами відбувся у конструктивному та предметному форматі. Учасники обговорили технічні питання, а також погодили чіткий алгоритм дій, який дозволить відновити постачання замороженого та охолодженого м'яса птиці після підтвердження його безпечності.

Для відновлення експорту передбачено, що підприємства, які мають право постачати продукцію до країн Європейського Союзу та працюють за принципом закритого виробничого циклу (зокрема мають власні бійні), зможуть відновити поставки після проведення лабораторних досліджень. Зокрема, необхідно перевірити 10 проб сироватки крові у лабораторіях Європейського Союзу.

М'ясо буде відповідати усім вимогам

У Держпродспоживслужбі зазначили, що після підтвердження відповідності продукції встановленим стандартам безпечності буде відкрито експорт як замороженого, так і охолодженого м'яса птиці для відповідного підприємства.

У відомстві наголосили, що такий крок стане важливим сигналом стабільності та надійності українського аграрного сектору.

Після відновлення експорту компетентні органи України та Молдови також планують додатково погодити умови і періодичність проведення подальших лабораторних досліджень.

Наразі Україна вже зробила практичні кроки для розблокування поставок: відібрано необхідну кількість зразків та направлено їх до лабораторій Європейського Союзу для проведення досліджень.

