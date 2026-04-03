Важлива країна більше не експортуватиме зерно з ТОТ: Зеленський назвав державу, яка це пообіцяла

Український лідер Володимир Зеленський провів бесіду із президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Мова йшла зокрема про постачання Росією зерна з окупованих українських територій.

Яка країна більше не експортуватиме зерно з ТОТ?

Єгипет більше не прийматиме експортоване Кремлем зерно з окупованих територій, про що написав український лідер.

Читайте також Ринок зерна на роздоріжжі: у виробників великі залишки і невизначені ціни

Водночас Каїр зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України.

Згідно зі словами Зеленського, сторони також обговорили:

зусилля Єгипту для досягнення достойного миру;

ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а ще її вплив на світовий ринок нафти;

зустрічі та домовленості з країнами регіону;

інші сфери для розвитку двосторонньої співпраці між країнами.

Водночас президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, 2 квітня, що Росія та Єгипет можуть обговорити плани створення "зернового та енергетичного хабу". Про це писало Reuters.

Путін озвучив цю ідею під час зустрічі в Кремлі з міністром закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті, зазначивши, що є "багато цікавих ідей" для обговорення. Абделатті заявив, що Єгипет вітає російські ініціативи.

У відкритій для телебачення частині зустрічі жодна зі сторін не уточнила, що саме передбачає пропозиція створення "хабу",

– йдеться у матеріалі.

Наголошується, що Росія шукає нові способи розподілу свого енергетичного експорту та сировинних товарів через хвилі західних санкцій. А Єгипет відіграє дедалі важливішу роль в обробці російських товарів і може стати логістичним та складським центром для постачань до Африки та Близького Сходу.

Окремо на рівні бізнесу також відбувалися обговорення щодо можливого створення зернового хабу в Омані.

Єгипет є найбільшим у світі імпортером пшениці та найбільшим покупцем російського зерна. За оцінками залізничного перевізника Rusagrotrans, цього сезону країна закупила близько 7,6 мільйона тонн російського зерна – приблизно на рівні минулого року.

Зверніть увагу! Путін заявив, що доручив російському уряду працювати з Єгиптом над питаннями постачання продовольства, насамперед зерна.

Що слід знати про українське зерно з окупованих територій?