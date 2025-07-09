Українські виробники вершкового масла вже використали чверть експортних квот ЄС

Експортери вершкового масла з України взяли доволі високу планку обсягів експорту. На цю мить вони вже використали понад чверть експортних квот, виділених ЄС для України.

Українські експортери масла використали чверть квоти

За перші два тижні дії квот українські постачальники використали вже близько 25% від передбаченого обсягу, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інфагро". Попит з боку європейських покупців залишається високим через цінову різницю.

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Проте демпінг у торгівлі українським маслом викликає невдоволення у польських виробників. Це може негативно вплинути на переговори щодо подальшого розширення торгівельних пільг для України. У Єврокомісії вже звертають увагу на такі сигнали,

– йдеться у повідомленні фахівців.

Попри паузу в експорті на початку червня, за попередніми оцінками, за червень з України вивезено значно більше цього товару, ніж у середньому в першому кварталі. Основний драйвер – високі експортні ціни: до ЄС – 7300 – 7500 доларів за тонну FCA, до Молдови – не менше 7000 доларів за тонну.

Важливо! У другій половині червня внутрішні ціни на масло також піднялися. За словами фахівців, попри скорочення виробництва порівняно з травнем, у липні очікується випуск масла значно більший, ніж торік.