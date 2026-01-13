Український фермер вирощує дедалі популярніший овоч і планує запустити переробку

Український фермер і військовослужбовець Іван Павліш вирощує батат, який стрімко набирає популярності на внутрішньому ринку, та продає продукцію під брендом "Бататко". Він став переможцем ветеранської грантової програми Українського католицького університету та Universe Group і залучив 30 тисяч доларів на перероблення та розвиток власного бізнесу.

Фермер взявся за популярний овоч

Український фермер і військовий Іван Павліш вирощує батат, який стає дедалі популярнішим в Україні, та реалізує його під брендом Batatko, повідомляє 24 Канал із посиланням на Kurkul. Він став переможцем грантової програми від Українського Католицького Університету та Universe Group і отримав грант 30 тисяч доларів на розвиток бізнесу.

Читайте також Ціни на капусту в Україні знову почали рости

Іван Павліш – військовий із понад 11-річним досвідом служби, засновник ФГ Брунат і бренду Batatko. Сьогодні він вирощує батат, приймає по 50 – 60 замовлень на день, продовжує службу в ЗСУ та дистанційно керує фермою. Цього року Павліш став переможцем ветеранської освітньої програми від Українського Католицького Університету та Universe Group, отримавши головний грант у 30 тисяч доларів.

Грантові кошти Павліш планує спрямувати на амбітний проєкт.

Я планую запустити лінію переробки органічного батату на борошно. Хочеться до кінця 2026 року мати готовий продукт з відповідною сертифікацією і з можливістю реалізації товарів через рітейл-мережі, тобто сегмент B2B. Ми надіємось, що наші клієнти теж купуватимуть наше борошно,

– розповідає фермер.

При цьому, за словами фермера, 2025 рік був найважчий за весь час роботи. Через несприятливі погодні умови урожайність вийшла нижчою за планову. "Ми абсолютно не втрачаємо оптимізму. В нас є великі амбіції на наступний рік вже зі збільшеною урожайністю, облаштованим приміщенням для зберігання батату і лінією переробки. Тому, я впевнений, що все буде добре".

В Україні разом з попитом впали ціни на картоплю