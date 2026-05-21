Фермер з Нідерландів перейшов з картоплі на горіхи: що зумовило цей перехід

Надлишок картоплі та падіння цін змушують європейських фермерів шукати нові джерела доходу. У Нідерландах аграрій вирішив поступово відмовитися від традиційного вирощування картоплі та перейти на горіхові насадження.

Надлишок картоплі змушує фермерів змінювати підхід

У Нідерландах фермер Левін Якобс із міста Ден-Боммел поступово переорієнтовує господарство з вирощування картоплі на горіхові культури, повідомляє Rijnmond. Причиною такого рішення стала криза на ринку картоплі, де через перевиробництво фермери дедалі частіше працюють без прибутку.

Разом із батьком аграрій обробляє 40 гектарів землі. Втім, останніми роками доходів від традиційного рослинництва виявилося недостатньо для утримання двох сімейних господарств.

Тому фермер почав шукати альтернативи й детально вивчати досвід вирощування горіхів як у Нідерландах, так і за кордоном.

На полях замість картоплі вже ростуть горіхові дерева

Сьогодні частина земель господарства вже зайнята новими культурами. На одному з полів Левін висадив 218 волоських горіхів і приблизно тисячу кущів фундука, а на іншій ділянці – ще близько двох тисяч саджанців.

Загалом під горіхові насадження вже відведено 6,5 гектара. Фермер сподівається, що за кілька років повністю переведе господарство на вирощування фундука.

Картопля зараз майже нічого не коштує. Раніше вона могла приносити близько 20 євроцентів за кілограм, але хороший урожай 2025 року спричинив у Нідерландах надлишок приблизно 100 мільйонів кілограмів,

– пояснює фермер.

Саме цінові коливання, за його словами, стали одним із головних факторів для зміни спеціалізації.

Горіхи можуть стати вигіднішою інвестицією

Втім, новий напрямок також потребує терпіння та значних інвестицій. Фундук починає давати повноцінний урожай лише приблизно через п'ять років, а волоський горіх росте ще довше – дерево може формуватися до 15 років.

Попри це, фермер розраховує на вищу рентабельність. За його оцінками, горіхи можуть коштувати близько 5–6 євро за кілограм, що потенційно забезпечить кращий фінансовий результат навіть за меншого врожаю з гектара.

Минулого року ми отримали лише 30 кілограмів урожаю з трьох гектарів – цього замало. Але десь треба починати. За п'ять-шість років стане зрозуміло, чи спрацювала ця ідея,

– говорить Левін.

Світовими лідерами з вирощування фундука залишаються Туреччина, Італія та Іспанія, тоді як серед найбільших виробників волоського горіха – Китай, США, Іран і Туреччина. Саме тому для нідерландських аграріїв такий напрямок поки залишається доволі незвичним, але дедалі привабливішим на тлі нестабільності традиційних культур.

Зверніть увагу! В Україні середня ціна на очищений фундук у роздрібній торгівлі становить від 430 до 1190 гривень за кілограм, залежно від способу обробки, країни походження та розміру горіха. Неочищений горіх (у шкаралупі) коштує значно дешевше – від 100 до 310 гривень за кілограм.

Від служби до бізнесу: ветеран вирощує фундук і запускає перероблювання

В Україні теж відомі успішні випадки переходу на вирощування та перероблювання фундука.

Ветеран з Житомирщини Володимир Матвійчук за підтримки державного гранту розвиває агробізнес з вирощування та переробки фундука.

В планах підприємця розширити переробку, зокрема виробництво фундукової пасти, та масштабувати бізнес.

Фермер зазначає, що сучасні саджанці здатні давати перші плоди вже в рік висадження. Це робить культуру привабливою для тих, хто лише планує закладати власний сад.