Від маслюків до перших зонтиків: які гриби в Україні ростуть у червні й де їх шукати

На початку літа любителі "тихого полювання" можуть знайти в лісах України значно більше грибів, ніж навесні. У червні з'являються вже добре відомі різновиди, з якими знайомі навіть не дуже досвідчені грибники.

Які гриби ростуть у червні

У цей час починається хвиля білих грибів, підберезників, дубовиків, маслюків. Також у червні ростуть печериці, лисички, сироїжки, пише видання "У лісі".

Дивіться також Не завжди після дощу: коли найкраще йти в ліс по гриби

Кожен з цих грибів "полюбляє" свої особливі місця, де їх легше знайти.

Білі гриби

Багато людей вирушають до лісу саме по ці гриби, оскільки цінують їх за аромат та приємний смак, а також здатність не темніти після сушіння. Поява білих грибів у червні збігається з періодом колосіння зернових, через що грибники називають їх колосовиками.

Найчастіше вони трапляються в дубових гаях із важчим ґрунтом або в соснових лісах на пісках.

Сироїжки

Сироїжки – одні з найбільш типових грибів для червня. Найбільше їх можна знайти в місцях, де ростуть берези, особливо на ділянках, вкритих мохом.

Ці гриби дивують різноманіттям кольорів капелюшків, які роблять їх помітними здалеку.

Підберезники

Підберезники з'являються ще навісні, але після першої хвилі ненадовго зникають. Однак вже наприкінці червня повертаються до лісів.

Найкраще ці гриби шукати у березових гаях та в змішаних лісах з великою кількістю беріз. Часто вони ростуть невеликими групами, тому одна знахідка може привести до ще кількох.

Підосичники

Ці гриби полюбляють сусідство з осиками, хоча зустрічаються і в змішаних лісах. У червні їхні яскраві капелюшки добре помітні серед трави та листя.

Досвідчені грибники радять збирати молоді підосичники. Вони особливо цінні, адже в у червні рідко бувають пошкоджені комахами.

Дубовики

Дубовики починають активно з'являтися ближче до середини літа. Найчастіше їх можна зустріти у старих дубових насадженнях, де ґрунт добре прогрівається сонцем.

Ці гриби легко впізнати за незвичайною властивістю – різнокольоровим забарвленням, як у папуги.

Маслюки

Для пошуку маслюків варто вирушати до молодих соснових лісів. Вони віддають перевагу піщаним ґрунтам і нерідко утворюють великі скупчення. Якщо погодні умови сприятливі, на одній галявині можна зібрати десятки грибів.

Лисички

Наприкінці червня в соснових та березових лісах починають масово з'являтися лисички. Найчастіше вони ховаються під мохом або лісовою підстилкою.

Зауважте! Ближче до завершення місяця також пробиваються парасольки, або гриби-зонтики, а також деякі різновиди молочників і товстих свинушок. Але їхній сезон повноцінно розпочнеться вже у липні.

Фото: Календар грибника на 2026 рік / "У лісі"

Коли збирати гриби за місячним календарем

Багато грибників вірять, що збирати урожай варто за фазами Місяця. Вони говорять, що гриби місять велику кількість води, а тому зміна місячного циклу значно впливає на них.

За місячним календарем виділяють такі сприятливі та несприятливі дні для збору грибів у червні:

1 – 6 червня – спадний Місяць

У цей період гриби ростуть не надто активно, проте відрізняються щільною структурою та рідше бувають червивими.

7 – 13 червня – спадний Місяць (четверта чверть)

У другій декаді червня активність грибниці поступово знижується. Якщо вирушати до лісу, то варто звертати увагу на затінені низини, ділянки з мохом та місця біля коріння дерев, де довше зберігається волога.

14–16 червня – дні Молодика

Цьогоріч Молодик припадає на 15 червня, тому у дні до та після нього багато грибників не очікують великих знахідок. У цей час у лісі часто буває затишшя.

17–23 червня – Місяць зростає

Після молодика Місяць переходить у фазу росту. Якщо в цей період пройдуть теплі дощі, у лісах можуть масово з'явитися підберезники, підосичники та літні опеньки.

24 – 28 червня – зростання Місяця

Кінець червня багато прихильників місячного календаря вважають найкращим часом для "тихого полювання". У цей період гриби часто ростуть особливо швидко.

29 – 30 червня – Повня

Напередодні та під час повні врожайність зазвичай висока. Однак гриби можуть накопичувати більше вологи, через що стають крихкішими та швидше втрачають свіжість після збору.

Нагадаємо, після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році частина територій України досі залишається забрудненою радіонуклідами. А оскільки гриби здатні активно накопичувати радіоактивні речовини з ґрунту, збирати гриби в зоні відчуження та на прилеглих територіях не можна.

Для "тихого полювання" фахівці радять уникати насамперед північно-західної частини Київської та Житомирської областей.

Крім того, збір грибів заборонений на окремих природоохоронних територіях. Наприклад, у Карпатах не можна збирати гриби на території природного заповідника "Горґани", де діє особливий режим охорони природи.