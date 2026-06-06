Какие грибы растут в июне
В это время начинается волна белых грибов, подберезовиков, дубовиков, маслят. Также в июне растут шампиньоны, лисички, сыроежки, пишет издание "В лесу".
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Каждый из этих грибов "любит" свои особые места, где их легче найти.
- Белые грибы
Многие люди отправляются в лес именно за этими грибами, поскольку ценят их за аромат и приятный вкус, а также способность не темнеть после сушки. Появление белых грибов в июне совпадает с периодом колошения зерновых, из-за чего грибники называют их колосовиками.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Чаще всего они встречаются в дубовых рощах с тяжелой почвой или в сосновых лесах на песках.
- Сыроежки
Сыроежки – одни из самых типичных грибов для июня. Больше всего их можно найти в местах, где растут березы, особенно на участках, покрытых мхом.
Эти грибы удивляют многообразием цветов шляпок, которые делают их заметными издалека.
- Подберезовики
Подберезовики появляются еще навесные, но после первой волны ненадолго исчезают. Однако уже в конце июня возвращаются в леса.
Лучше всего эти грибы искать в березовых рощах и в смешанных лесах с большим количеством берез. Часто они растут небольшими группами, поэтому одна находка может привести к еще нескольким.
- Подосиновики
Эти грибы любят соседство с осинами, хотя встречаются и в смешанных лесах. В июне их яркие шляпки хорошо заметны среди травы и листьев.
Опытные грибники советуют собирать молодые подосиновики. Они особенно ценны, ведь в в июне редко бывают повреждены насекомыми.
- Дубовики
Дубовики начинают активно появляться ближе к середине лета. Чаще всего их можно встретить в старых дубовых насаждениях, где почва хорошо прогревается солнцем.
Эти грибы легко узнать по необычному свойству – разноцветной окраске, как у попугая.
- Маслята
Для поиска маслят стоит отправляться в молодые сосновые леса. Они предпочитают песчаные почвы и нередко образуют большие скопления. Если погодные условия благоприятны, на одной поляне можно собрать десятки грибов.
- Лисички
В конце июня в сосновых и березовых лесах начинают массово появляться лисички. Чаще всего они прячутся под мхом или лесной подстилкой.
Обратите внимание! Ближе к завершению месяца также пробиваются зонтики, или грибы-зонтики, а также некоторые разновидности молочников и толстых свинушек. Но их сезон полноценно начнётся уже в июле.
Фото: Календарь грибника на 2026 год / "В лесу"
Когда собирать грибы по лунному календарю
Многие грибники верят, что собирать урожай стоит по фазам Луны. Они говорят, что грибы содержат большое количество воды, а потому изменение лунного цикла значительно влияет на них.
По лунному календарю выделяют такие благоприятные и неблагоприятные дни для сбора грибов в июне:
- 1 – 6 июня – убывающая Луна
В этот период грибы растут не слишком активно, однако отличаются плотной структурой и реже бывают червивыми.
- 7 – 13 июня – убывающая Луна (четвертая четверть)
Во второй декаде июня активность грибницы постепенно снижается. Если отправляться в лес, то стоит обращать внимание на затененные низины, участки с мхом и места у корней деревьев, где дольше сохраняется влага.
- 14–16 июня – дни Новолуния
В этом году Новолуние приходится на 15 июня, поэтому в дни до и после него многие грибники не ожидают больших находок. В это время в лесу часто бывает затишье.
- 17–23 июня – Луна растет
После новолуния Луна переходит в фазу роста. Если в этот период пройдут теплые дожди, в лесах могут массово появиться подберезовики, подосиновики и летние опята.
- 24 – 28 июня – рост Луны рост Луны
Конец июня многие сторонники лунного календаря считают лучшим временем для "тихой охоты". В этот период грибы часто растут особенно быстро.
- 29 – 30 июня – Полнолуние
Накануне и во время полнолуния урожайность обычно высокая. Однако грибы могут накапливать больше влаги, из-за чего становятся более хрупкими и быстрее теряют свежесть после сбора.
Напомним, после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году часть территорий Украины до сих пор остается загрязненной радионуклидами. А поскольку грибы способны активно накапливать радиоактивные вещества из почвы, собирать грибы в зоне отчуждения и на прилегающих территориях нельзя.
Для "тихой охоты" специалисты советуют избегать прежде всего северо-западной части Киевской и Житомирской областей.
Кроме того, сбор грибов запрещен на отдельных природоохранных территориях. Например, в Карпатах нельзя собирать грибы на территории природного заповедника "Горганы", где действует особый режим охраны природы.