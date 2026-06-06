Какие грибы растут в июне

В это время начинается волна белых грибов, подберезовиков, дубовиков, маслят. Также в июне растут шампиньоны, лисички, сыроежки, пишет издание "В лесу".

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Каждый из этих грибов "любит" свои особые места, где их легче найти.

Белые грибы

Многие люди отправляются в лес именно за этими грибами, поскольку ценят их за аромат и приятный вкус, а также способность не темнеть после сушки. Появление белых грибов в июне совпадает с периодом колошения зерновых, из-за чего грибники называют их колосовиками.

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Чаще всего они встречаются в дубовых рощах с тяжелой почвой или в сосновых лесах на песках.

Сыроежки

Сыроежки – одни из самых типичных грибов для июня. Больше всего их можно найти в местах, где растут березы, особенно на участках, покрытых мхом.

Эти грибы удивляют многообразием цветов шляпок, которые делают их заметными издалека.

Подберезовики

Подберезовики появляются еще навесные, но после первой волны ненадолго исчезают. Однако уже в конце июня возвращаются в леса.

Лучше всего эти грибы искать в березовых рощах и в смешанных лесах с большим количеством берез. Часто они растут небольшими группами, поэтому одна находка может привести к еще нескольким.

Подосиновики

Эти грибы любят соседство с осинами, хотя встречаются и в смешанных лесах. В июне их яркие шляпки хорошо заметны среди травы и листьев.

Опытные грибники советуют собирать молодые подосиновики. Они особенно ценны, ведь в в июне редко бывают повреждены насекомыми.

Дубовики

Дубовики начинают активно появляться ближе к середине лета. Чаще всего их можно встретить в старых дубовых насаждениях, где почва хорошо прогревается солнцем.

Эти грибы легко узнать по необычному свойству – разноцветной окраске, как у попугая.

Маслята

Для поиска маслят стоит отправляться в молодые сосновые леса. Они предпочитают песчаные почвы и нередко образуют большие скопления. Если погодные условия благоприятны, на одной поляне можно собрать десятки грибов.

Лисички

В конце июня в сосновых и березовых лесах начинают массово появляться лисички. Чаще всего они прячутся под мхом или лесной подстилкой.

Обратите внимание! Ближе к завершению месяца также пробиваются зонтики, или грибы-зонтики, а также некоторые разновидности молочников и толстых свинушек. Но их сезон полноценно начнётся уже в июле.

Фото: Календарь грибника на 2026 год / "В лесу"

Когда собирать грибы по лунному календарю

Многие грибники верят, что собирать урожай стоит по фазам Луны. Они говорят, что грибы содержат большое количество воды, а потому изменение лунного цикла значительно влияет на них.

По лунному календарю выделяют такие благоприятные и неблагоприятные дни для сбора грибов в июне:

1 – 6 июня – убывающая Луна

В этот период грибы растут не слишком активно, однако отличаются плотной структурой и реже бывают червивыми.

7 – 13 июня – убывающая Луна (четвертая четверть)

Во второй декаде июня активность грибницы постепенно снижается. Если отправляться в лес, то стоит обращать внимание на затененные низины, участки с мхом и места у корней деревьев, где дольше сохраняется влага.

14–16 июня – дни Новолуния

В этом году Новолуние приходится на 15 июня, поэтому в дни до и после него многие грибники не ожидают больших находок. В это время в лесу часто бывает затишье.

17–23 июня – Луна растет

После новолуния Луна переходит в фазу роста. Если в этот период пройдут теплые дожди, в лесах могут массово появиться подберезовики, подосиновики и летние опята.

24 – 28 июня – рост Луны рост Луны

Конец июня многие сторонники лунного календаря считают лучшим временем для "тихой охоты". В этот период грибы часто растут особенно быстро.

29 – 30 июня – Полнолуние

Накануне и во время полнолуния урожайность обычно высокая. Однако грибы могут накапливать больше влаги, из-за чего становятся более хрупкими и быстрее теряют свежесть после сбора.

Напомним, после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году часть территорий Украины до сих пор остается загрязненной радионуклидами. А поскольку грибы способны активно накапливать радиоактивные вещества из почвы, собирать грибы в зоне отчуждения и на прилегающих территориях нельзя.

Для "тихой охоты" специалисты советуют избегать прежде всего северо-западной части Киевской и Житомирской областей.

Кроме того, сбор грибов запрещен на отдельных природоохранных территориях. Например, в Карпатах нельзя собирать грибы на территории природного заповедника "Горганы", где действует особый режим охраны природы.