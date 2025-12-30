Євросоюз наростив експорт агропродукції до України на 20%
ЄС за десять місяців 2025 року збільшив експорт агропродукції до України на 20% – до 3,54 мільярда євро, зробивши її лідером за темпами приросту постачань. Водночас імпорт української агропродукції до Євросоюзу скоротився на 21%, але Україна зберегла четверте місце серед ключових постачальників.
Євросоюз збільшив обсяги аграрного експорту в Україну
Європейський Союз у січні – жовтні 2025 року експортував до України агропродукції на 3,54 мільярда євро, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані звіту Європейської комісії. Це на 578 тисяч євро, або 20% більше показника аналогічного періоду 2024 року.
Україна стала лідером серед країн за темпами приросту постачань агропродукції з ЄС.
Водночас імпорт Євросоюзом української агропродукції склав 8,65 мільярда євро. Це на 2,8 мільярда євро, або 21% менше обсягів поставленої продукції за 10 місяців 2024 року. Попри таке скорочення Україна утримується на 4 місці за обсягом імпорту Євросоюзом агропродукції.
Загалом країни ЄС у січні – жовтні експортували агропродукції на 199,4 мільярда євро (+2%), імпортували – 157,39 мільярда євро (+11%).
