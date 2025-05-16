За рік здорожчав удвічі: в Україні стрімко росте індекс борщу

Борщ є такою стравою, у складі якої є майже всі найпопулярніші овочі в Україні. Протягом останнього року індекс його вартості стрімко росте.

Вартість борщу постійно зростає

Протягом останніх пів року, з осені 2024 року, індекс вартості борщу класичного рецепта постійно зростає, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Однак саме за останній місяць індекс борщу почав зростати швидкими темпами.

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За класичним рецептом для приготування страви (на 3 літри води) знадобляться: 250 грамів капусти, 500 грамів буряка, 300 грамів картоплі, 150 грамів моркви, 100 грамів цибулі, 2 столові ложки томатної пасти, 30 мілілітрів олії та 500 грамів свинячих ребер. Окрім цього, до борщу додають сіль, перець і лавровий лист за смаком.

‎Якщо додати до борщу: дві скибочки батона (50 грамів), столову ложку сметани (25 грамів) та зубчик часнику (5 грамів), його ціна зросте до 232 гривні проти 195 гривень минулого місяця,

– говорять аналітики УКАБ.

Зверніть увагу! Для визначення вартості української страви використовують так званий індекс борщу. В ширшому сенсі він допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари в різних регіонах країни.

Також експерти УКАБ підрахували вартість основних інгредієнтів борщу за класичним рецептом: