Індія повертається на ринок: вперше за 4 роки країна дозволила експорт пшениці

Індійські трейдери вперше за чотири роки відновили експорт пшениці на світові ринки. Однак постачання залишаються обмеженими через високі внутрішні ціни та конкуренцію.

Індія повертається до експорту пшениці

Індія знову вийшла на міжнародний ринок пшениці після тривалої перерви, що тривала з 2022 року, повідомляє Reuters. Причиною стало накопичення значних запасів, а також зростання світових цін і стабілізація вартості фрахту.

Дивіться також Десятки тисяч тонн пшениці: окупанти активно крадуть українське зерно з ТОТ

Перші партії вже відвантажуються: зокрема, у західному порту Кандла готують до експорту 22 тисячі тонн зерна, яке прямує до Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом трейдерам дозволено поставити за кордон до 5 мільйонів тонн пшениці.

Раніше експорт був заборонений через неврожай, спричинений спекою, що призвело до різкого зростання внутрішніх цін. Обмеження діяли протягом кількох років і лише у 2026 році були скасовані.

Високі ціни стримують масштабні поставки

Попри формальне відкриття експорту, індійська пшениця залишається дорогою на тлі високих внутрішніх цін. Це обмежує її конкурентоспроможність порівняно з поставками з Австралії та Чорноморського регіону.

Водночас певний попит сформувався через геополітичні фактори. Зокрема, напруженість на Близькому Сході спричинила зростання вартості логістики, що змусило окремих імпортерів звернути увагу на індійське зерно.

Однак аналітики не очікують різкого зростання експорту. Через пошкодження врожаю та подорожчання зерна на внутрішньому ринку обсяги поставок, імовірно, залишатимуться обмеженими.

Ще одна країна продовжує приймати вкрадене зерно з України

Єгипет дозволив розвантаження 26,9 тисяч тонн викраденої української пшениці, попри офіційний запит України з проханням про правову допомогу.

Президент Єгипту обіцяв не приймати експортоване Росією зерно з окупованих територій.

В МЗС наголосили, що вкрадені товари з тимчасово окупованих територій повинні бути конфісковані, а не прийняті. Він додав, що мародерство – це не торгівля, а співучасть, яка лише підживлює подальшу агресію.