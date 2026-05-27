Календар рибалки на червень 2026: коли буде найкращий кльов

Червень традиційно вважається одним із найкращих місяців для риболовлі, адже вода прогрівається, а риба переходить на активне літнє харчування. Водночас через спеку, нерест і фази Місяця клювання може бути непередбачуваним.

Які дні червня будуть найкращими для риболовлі

На початку червня рибалок очікує період спадаючого Місяця, який триватиме з 1 до 14 числа. У цей час активність риби буде нерівномірною: від слабкого клювання на старті місяця до доволі вдалих днів 3 та 4 червня.

Середина місяця, коли 15 червня настане молодик, вважається менш сприятливою для виходу на водойми. Натомість після молодика ситуація зміниться – зростальний Місяць із 16 до 29 червня створить кращі умови для риболовлі. Наприкінці місяця, 30 червня, під час повні прогнозують слабкий кльов.

Найсприятливішими днями для риболовлі називають 3, 4 та 18–23 червня.

Хорошими можуть бути 5–7, 17, 24 і 25 червня.

Слабке клювання прогнозують 2, 8–11, 26 та 27 червня, а найменш результативними вважаються 1, 12–16 та 28–30 червня.

На яку рибу та наживку варто розраховувати

У червні риба активно шукає їжу, однак через велику кількість природного корму стає більш вибагливою до наживки. Досвідчені рибалки радять вирушати на водойми рано-вранці, у сутінках або навіть уночі, коли активність риби вища.

У цей період добре працюють як тваринні, так і рослинні насадки. Найчастіше використовують черв'яка, опариша, личинки, хліб, перловку та кукурудзу. Також ефективними можуть бути комахи, яких легко знайти біля водойми.

У червні рибалки можуть розраховувати на хороший улов карася, ляща, плотви, окуня, судака, щуки, сома, білого амура та товстолобика. Карася зазвичай шукають біля водної рослинності, ляща – на глибших ділянках, щуку – серед трав'яних заростей, а судака найкраще ловити ввечері або вночі.

Зверніть увагу! Плануючи риболовлю у червні, важливо враховувати не лише погодні умови та місячний календар, а й чинні обмеження. Зокрема, в Україні традиційно діє нерестова заборона, яка зазвичай триває з 1 квітня до 20 червня. Водночас конкретні строки можуть відрізнятися залежно від регіону чи окремої водойми, тому перед виїздом варто уточнювати актуальні правила.