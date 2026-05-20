Вашингтон тисне на Україну через білоруський калій: США хоче не лише повернути добрива

США закликають Україну послабити обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі та переконувати європейські країни зробити те саме. Питання пов’язане не лише з аграрним ринком, а й зі складною геополітикою та санкційною політикою щодо Мінська.

США порушили питання білоруських добрив

Сполучені Штати, за інформацією джерел, обговорюють із Україною можливість пом'якшення обмежень на імпорт калійних добрив із Білорусі, повідомляє Bloomberg. Крім того, Київ нібито просять донести відповідну позицію і до європейських партнерів.

Калійні добрива залишаються одним із ключових ресурсів для підвищення врожайності, а до запровадження західних санкцій їх експорт був одним із головних джерел валютних надходжень для білоруської економіки.

У Вашингтоні вважають, що певне пом'якшення підходів могло б створити дистанцію між Мінськом і Москвою та покращити діалог із владою Білорусі. Саме така аргументація, за даними співрозмовників, звучить під час непублічних переговорів.

Санкції ЄС залишаються головною перепоною

На початку року США вже частково послабили власні обмеження щодо білоруських добрив у межах домовленостей, які супроводжувалися звільненням сотень політичних в'язнів режимом Олександра Лукашенка.

Втім, без аналогічних кроків з боку Європейського Союзу ефект таких рішень залишається обмеженим. Після санкцій Білорусь втратила традиційні логістичні маршрути через Балтійське море та дедалі більше залежить від російських портів і залізниці.

Особливу роль у цьому питанні відіграють Польща та Литва, через які раніше проходив транзит добрив. Зокрема, литовський порт Клайпеда тривалий час був головним експортним вузлом для білоруського калію.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс визнав, що навколо теми спостерігається додаткова активність із боку США. Водночас у Вільнюсі наголосили, що це радше теоретичні дискусії, а не політичний тиск.

Європа не поспішає змінювати курс

Литовська влада заявляє, що не планує змінювати заборону на транзит білоруських добрив. Причиною називають як міркування національної безпеки, так і чинний санкційний режим ЄС.

Президент Литви Гітанас Науседа публічно підтримав ідею продовження санкцій, наголосивши, що режим Лукашенка не змінив своєї поведінки та продовжує підтримувати Росію. Саме через територію Білорусі у 2022 році російські війська вторглися в Україну.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський попередив про ризик глибшого втягування Мінська у війну та можливе використання білоруської території для нових загроз. Додаткову напругу створює і рішення Білорусі провести спільні з Росією раптові ядерні навчання.

Після санкцій проти компанії Belaruskali у 2021 році Білорусь переорієнтувала продажі калію через Росію, що лише посилило економічну залежність Мінська від Кремля. Саме тому навіть часткове послаблення американських обмежень навряд чи кардинально змінить ситуацію без відповідних рішень Європейського Союзу, а ознак готовності ЄС переглядати свою позицію наразі немає.

ЄС готує екстрену допомогу своїм фермерам через різке подорожчання добрив

Водночас Європейський Союз розглядає можливість створення резервів добрив та додаткової підтримки фермерів через різке зростання цін. Причиною нової кризи стали подорожчання енергоносіїв і нестабільність поставок на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Єврокомісія планує представити проєкт нової стратегії щодо добрив, що включає моніторинг ринку, створення стратегічних запасів та використання органічних альтернатив.

Для підтримки виробників добрив ЄС також може переглянути правила системи торгівлі квотами на викиди. Серед варіантів – повільніше скасування безкоштовних квот для підприємств, які виробляють органічні або низьковуглецеві добрива.