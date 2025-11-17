В Україні помітно зріс виторг від експорту яєць

Українські виробники яєць з січня помітно наростили експорт своєї продукції порівняно з минулим роком. Так, наші виробники заробили на експорті у 2,7 раза більше, ніж минулого року.

Україна нарощує експорт яєць

У січні-жовтні 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тисячі тонн яєць, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Державної митної служби. Це на 70,8% більше, ніж за такий самий період минулого року.

У грошовому еквіваленті експорт за 10 місяців цього року зріс ну 2,7 раза, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, – до 162,1 мільйона доларів.

Головними покупцями українських яєць у січні-жовтні 2025 року були:

Іспанія (17,7%),

Велика Британія (13,1%),

а також Чехія (11,7%).

Нещодавно Держпродспоживслужба України надала підтвердження, що 4 з 5-ти повідомлень у системі RASFF щодо виявлення антибіотиків у яйцях українського походження стосуються ТОВ "Ясенсвіт", а одне – ТОВ "Овостар Юніон".

Експорт яєць одного з найбільших виробників України призупинили