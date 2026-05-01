Україна виходить у лідери: Китай збільшив закупівлі одного з товарів у рази

Китай у березні різко збільшив імпорт соняшникового шроту, майже вчетверо за рік. Найбільшим постачальником продукції стала Україна, яка зміцнює позиції на азійському ринку.

Україна очолила постачання соняшникового шроту до Китаю

У березні Китай суттєво наростив імпорт соняшникового шроту – до 352 тисяч тонн проти 90 тисяч тонн роком раніше, пише ukragroconsult.com. Таким чином, обсяги закупівель зросли майже у чотири рази.

Лідером серед постачальників стала Україна, яка відвантажила 233 тисячі тонн продукції. Друге місце посіла Росія з 82 тисячами тонн, а третє – Казахстан із 37 тисячами тонн.

Паралельно Китай збільшив імпорт ріпакового шроту на 17 відсотків – до 294 тисяч тонн. У цьому сегменті перші позиції утримують Росія та Індія, тоді як Україна посіла четверте місце з обсягом 39 тисяч тонн.

Ринки збуту змінюються: ЄС втрачає позиції

За даними "АПК-Інформ", у поточному сезоні Україна вже досягла рекордних показників експорту ріпакового шроту – 494 тисячі тонн. Це у 2,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Зростання стало можливим завдяки активній переробці ріпаку та підвищенню маржинальності продукції. Водночас відбувається помітне зміщення географії експорту.

Постачання до Європейського Союзу скоротилися майже на 49 відсотків, тоді як Китай уперше став найбільшим імпортером українського шроту. Крім того, значно зросли відвантаження до Туреччини та Ізраїлю, що свідчить про переорієнтацію українських експортерів на нові ринки.

Соняшник дорожчає швидше за олію: ринок перероблювання під тиском

Ціни на насіння соняшника в Україні зросли на 9 доларів США за тонну, досягнувши 744 доларів США за тонну.

Переробка під тиском через зростання вартості сировини, яке випереджає зростання цін на готову продукцію.

У квітні експортна структура почала змінюватися на користь соняшникової олії, обсяги якої сягнули 332 тисяч тонн. Основними напрямками постачання стали Туреччина, Іспанія та Італія.