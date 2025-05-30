Китай інвестує в управління погодою для оптимізації сільського господарства

Китайська влада повідомила про створення наймасштабнішої у світі програми зміни погоди. Останнім часом в країні суттєво збільшили інвестиції в управління погодними умовами, оскільки зміна клімату підвищує ризик продовольчої безпеки країни.

Китайська влада хоче викликати дощі

Китайське метеорологічне управління повідомило, що такі необхідні дощі, що минули минулого тижня в зерновому поясі Китаю, були викликані відповідними операціями, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Зокрема, наземні та повітряні заходи щодо виклику дощу проводилися в провінціях Шеньсі та Шаньсі, а також Внутрішній Монголії.

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Процес включає розпилення за допомогою літаків та БПЛА хімічних речовин над хмарами з метою посилення дощу та снігопаду та придушення граду.

Цього року Китай на 20% збільшив кількість наземних операцій з управління опадами порівняно з тим самим періодом 2024 року. Так, у провінціях Цінхай, Внутрішня Монголія, Шеньсі та інших було проведено 32 операції із виклику дощу з використанням авіації загальною тривалістю 102 години,

– повідомляє агентство Сіньхуа.

За даними видання, у провінціях Ганьсу, Шеньсі, Шаньсі та інших було проведено 1488 наземних операцій із виклику дощу. За попередніми оцінками, угоди торкнулися території близько 732 тисячі квадратних кілометрів і збільшили кількість опадів приблизно на 560 мільйонів тонн. У 2025 році в країні було проведено загалом 553 операції із виклику дощу з повітря та близько 17 тисяч операцій із виклику дощу із землі.

Важливо! Директор Центру зміни погоди Китаю зазначає, що технологія зміни погоди є важливою частиною створення погодної наддержави.