Китайские власти хотят вызвать дожди

Китайское метеорологическое управление сообщило, что такие необходимые дожди, прошедшие на прошлой неделе в зерновом поясе Китая, были вызваны соответствующими операциями, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В частности, наземные и воздушные мероприятия по вызову дождя проводились в провинциях Шэньси и Шаньси, а также Внутренней Монголии.

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Процесс включает распыление с помощью самолетов и БПЛА химических веществ над облаками с целью усиления дождя и снегопада и подавления града.

В этом году Китай на 20% увеличил количество наземных операций по управлению осадками по сравнению с тем же периодом 2024 года. Так, в провинциях Цинхай, Внутренняя Монголия, Шэньси и других было проведено 32 операции по вызову дождя с использованием авиации общей продолжительностью 102 часа,

– сообщает агентство Синьхуа.

По данным издания, в провинциях Ганьсу, Шэньси, Шаньси и других было проведено 1488 наземных операций по вызову дождя. По предварительным оценкам, сделки затронули территорию около 732 тысячи квадратных километров и увеличили количество осадков примерно на 560 миллионов тонн. В 2025 году в стране было проведено всего 553 операции по вызову дождя с воздуха и около 17 тысяч операций по вызову дождя с земли.

Важно! Директор Центра изменения погоды Китая отмечает, что технология изменения погоды является важной частью создания погодной сверхдержавы.