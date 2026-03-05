Український часник втрачає позиції: чому китайський імпорт витісняє місцевих виробників

Китайський часник нині займає близько 80 відсотків українського ринку, тоді як частка вітчизняної продукції становить лише 20 відсотків. Основною причиною такої ситуації є зростання собівартості виробництва та орієнтація споживачів передусім на нижчу ціну.

Китайці захопили ринок часнику в Україні

Президентка Асоціації виробників часнику України Юліанна Мусса розповіла, що на українському ринку часнику домінує імпортна продукція, зокрема з Китаю. За оцінками галузевих експертів, близько 80 відсотків продажів припадає саме на китайський часник, тоді як український продукт займає приблизно 20 відсотків ринку, повідомляє AgroPortal.ua.

За її словами, виробництво часнику щороку дорожчає, тоді як світові ціни на цю продукцію залишаються відносно стабільними. У таких умовах імпорт, особливо з Китаю, часто є дешевшим, а споживачі зазвичай обирають товар за ціною, а не за країною походження.

Зверніть увагу! Експертка попереджає, що за збереження нинішніх тенденцій галузь вирощування часнику може скоротитися не лише в Україні, а й у Європі загалом. Виробники у країнах Європи вже стикаються з ситуацією, коли собівартість продукції фактично дорівнює ціні реалізації. Частково утримувати позиції на ринку їм допомагають державні програми підтримки, які дозволяють залишатися на полицях супермаркетів.

Якщо ж виробники втратять місце у роздрібній торгівлі, повернутися на ринок буде значно складніше. У такому разі імпортна продукція, насамперед китайська, може ще більше посилити свої позиції.

Крім того, на 2026 рік уже прогнозують перевиробництво часнику у світі. За словами Мусси, низка країн, зокрема Єгипет, Індія, Іспанія, Аргентина, Бразилія та США, поступово збільшують площі під цією культурою, тоді як рівень споживання не зростає такими ж темпами.

Важливо! У зв'язку з цим експертка закликала українців частіше обирати продукцію вітчизняного виробництва, адже це може допомогти зберегти галузь щонайменше на нинішньому рівні.

