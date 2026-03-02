Низька орендна плата – не причина: коли можна розірвати договір оренди землі

Економічна невигідність договору оренди землі сама по собі не дає права на його одностороннє розірвання. Закон передбачає чіткі підстави, коли це можливо без згоди другої сторони.

Коли можна розривати договір?

Доволі часто орендодавця може не влаштовувати те, скільки прибутку приносить земля, яку він здає в оренду, коли він навіть може не перекривати податок на землю. Адвокат Віталій Сокуренко у коментарі 24 Каналу розповів, що частина 3 статті 31 Закону України "Про оренду землі" регламентує, що договір оренди може бути розірваний за згодою сторін.

Віталій Сокуренко Адвокат LEGAL STRATEGY Якщо згоди не досягнуто, дострокове розірвання здійснюється за рішенням суду, при цьому одностороннє розірвання не допускається, якщо інше не передбачено законом або самим договором

Відповідно до ч. 4 ст. 31 Закону України "Про оренду землі", розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або самим договором. Однак, з цього припису існує два виключення:

якщо орендодавцеві таке право передбачено договором оренди;

якщо орендар затримує виплату орендної плати більш ніж на 3 місяці, орендодавець має право розірвати договір в односторонньому порядку (ст. 782 Цивільного Кодексу України).

Віталій Сокуренко зазначає, що в усіх інших випадках на вимогу будь-якої сторони договір оренди може бути достроково розірваний лише за рішенням суду.

Важливо! Тобто, за словами адвоката, економічна невигідність не може бути автоматичною підставою для одностороннього розірвання.

