Наступна після Ізраїлю: як Туреччина відмовилася приймати судно з краденим українським зерном

Попри те що Росія вивозить українську пшеницю з окупованих територій, не всі країни готові приймати такі судна. Нині українська сторона дипломатично працює з країнами, натомість у Росії вже друга відмова у розвантаженні краденої пшениці.

Позиція Туреччини щодо українського зерна

Про те, як у країні відреагували на судно з краденою пшеницею, розповідає 24 Канал.

За інформацією ізраїльських видань, слідом за їхньою країною Росії відмовила Туреччина. Так, турецький порт Іскендерун не прийняв судно Panormitis. На борту була крадена Росією пшениця з окупованих територій України.

Після того як 30 квітня судно залишило порт Хайфа внаслідок дипломатичної кризи між Ізраїлем та Україною, воно попрямувало до порту Іскендерун, але і там вантаж не було розвантажено,

– зазначають в ізраїльських ЗМІ.

Зокрема відомо, що питання тіньового флоту Росії, який транспортує крадене зерно з тимчасово окупованих областей України порушували на переговорах. Йдеться про двосторонні політичні консультації між Україною та Туреччиною.

Саме після перемовин, судну відмовили в розвантаженні. Тож, як результат – Panormitis покинув води країни.

Дипломатичне рішення

Нині ж консультації щодо розв'язання ситуації тривають. Вони спрямовані на діалог з бізнес-структурами Туреччини та Ізраїлю, щоб не допустити подальшу торгівлю краденим українським зерном.

Зазначається, що рішення місцевих компаній про відмову у розвантаженні зерна з окупованих територій стало результатом співпраці Офісу президента, міністерства закордонних справ України, посольств України в Ізраїлі та Туреччині.

Позиція Росії, України та Ізраїлю

Раніше повідомлялося, що після відмови в Ізраїлі судно прямувало до Туреччини. У цей час тривала активна робота української сторони. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначав, що Міністерство закордонних справ України та Генеральна прокуратура працюють, аби переконати Анкару (Туреччина) не приймати вантаж із зерном. Зокрема він висловив сподівання, що турецька сторона вчинить так само як Ізраїль.

Натомість Москва прокоментувала ситуацію інакше. У Кремлі переконані, що Ізраїль ухвалював рішення під тиском України. А звинувачення щодо походження пшениці нібито є безпідставними.

Україна ж схарактеризувала відмову Ізраїлю як ефективну дипломатичну та юридичну роботу разом з Києвом.