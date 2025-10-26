Від лісу до полиць супермаркетів: коли можна збирати гливи
- Гливи з'являються в лісі з ранньої весни до перших морозів, з піком на осінь, і їх можна знайти на березах, соснах та вербах.
- Ціни на гливи в різних супермаркетах коливаються: наприклад, в "Сільпо" 400 грамів коштують майже 100 гривень, а в "Ашані" 500 грамів – 132,70 гривні.
Відомо, що гливи у лісі з'являються ще ранньою весною на старих деревах та пеньках. Але сезон цих грибів триває аж перших морозів, а пік припадає на осінь, коли вони досягають найкращого розвитку.
Що відомо про гливи і яка їхня ціна?
Гливи мають великі капелюхи, тобто віялоподібну форму, та бувають різних відтінків, що зустрічаються по всій території України. Втім головне оминати помаранчевих та зеленуватих глив, адже вони є неїстівними, передає 24 Канал.
Читайте також Ціновий шок у магазинах: росіяни масово відмовляються від звичних продуктів
Відомо, що найчастіше гливи можуть траплятися саме на березах. Крім того, ці гриби полюбляють такі дерева, як сосни та верби. А ще їх називають гливами устричними через м'який смак та схожість до устриць.
Зауважте, що такі гриби ростуть не лише в лісі. Їх вирощують в промислових цілях, тому часто вони є на полицях супермаркетів.
Річ у тім, що гливи менш вибагливі до умов вирощування, ніж, наприклад, печериця, а ще ці гриби є доволі плідними, це і вплинуло на популярність їхнього вирощування в промислових цілях.
- Наприклад, в "Сільпо", станом на 25 жовтня, за 400 грамів глив звичайних можна віддати майже 100 гривень, а на ринку "Шуварі" – 106,40 гривні за 500 грамів.
- В "Ашані" за 500 грамів глив треба віддати вже 132,70 гривні, а у "Fozzy" – 214 гривень за кілограм, а за 2 кілограми – за майже 200 гривень.
Довідково: ціна на гливи відрізняється залежно від супермакету та постачальника. Коливання ціни зумовлені різними умовами закупівлі, регіональними особливостями та обсягом поставок.
Цікаві відомості про гриби
За словами міколога Остапа Богославця для 24 Каналу, для збору грибів важливо обирати незабруднені ділянки лісу.
У опеньків, як і в глив, пік сезону восени. Але якщо говорити про місяці, то опеньки найкраще збирати у вересні.
Не завжди пора року впливає на плодоношення грибів, адже на це впливає чимало факторів. Наприклад, білі гриби збирають саме восени через меншу активність комах, що може їх уражати.