26 жовтня, 10:56
3

Від лісу до полиць супермаркетів: коли можна збирати гливи

Валерія Городинська
Основні тези
  • Гливи з'являються в лісі з ранньої весни до перших морозів, з піком на осінь, і їх можна знайти на березах, соснах та вербах.
  • Ціни на гливи в різних супермаркетах коливаються: наприклад, в "Сільпо" 400 грамів коштують майже 100 гривень, а в "Ашані" 500 грамів – 132,70 гривні.

Відомо, що гливи у лісі з'являються ще ранньою весною на старих деревах та пеньках. Але сезон цих грибів триває аж перших морозів, а пік припадає на осінь, коли вони досягають найкращого розвитку.

Що відомо про гливи і яка їхня ціна?

Гливи мають великі капелюхи, тобто віялоподібну форму, та бувають різних відтінків, що зустрічаються по всій території України. Втім головне оминати помаранчевих та зеленуватих глив, адже вони є неїстівними, передає 24 Канал.

Відомо, що найчастіше гливи можуть траплятися саме на березах. Крім того, ці гриби полюбляють такі дерева, як сосни та верби. А ще їх називають гливами устричними через м'який смак та схожість до устриць.

Зауважте, що такі гриби ростуть не лише в лісі. Їх вирощують в промислових цілях, тому часто вони є на полицях супермаркетів.

Річ у тім, що гливи менш вибагливі до умов вирощування, ніж, наприклад, печериця, а ще ці гриби є доволі плідними, це і вплинуло на популярність їхнього вирощування в промислових цілях. 

  • Наприклад, в "Сільпо", станом на 25 жовтня, за 400 грамів глив звичайних можна віддати майже 100 гривень, а на ринку "Шуварі" – 106,40 гривні за 500 грамів.
  • В "Ашані" за 500 грамів глив треба віддати вже 132,70 гривні, а у "Fozzy" – 214 гривень за кілограм, а за 2 кілограми – за майже 200 гривень.  

Довідково: ціна на гливи відрізняється залежно від супермакету та постачальника. Коливання ціни зумовлені різними умовами закупівлі, регіональними особливостями та обсягом поставок. 

Цікаві відомості про гриби

  • За словами міколога Остапа Богославця для 24 Каналу, для збору грибів важливо обирати незабруднені ділянки лісу.

  • У опеньків, як і в глив, пік сезону восени. Але якщо говорити про місяці, то опеньки найкраще збирати у вересні. 

  • Не завжди пора року впливає на плодоношення грибів, адже на це впливає чимало факторів. Наприклад, білі гриби збирають саме восени через меншу активність комах, що може їх уражати.