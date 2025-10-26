Що відомо про гливи і яка їхня ціна?

Гливи мають великі капелюхи, тобто віялоподібну форму, та бувають різних відтінків, що зустрічаються по всій території України. Втім головне оминати помаранчевих та зеленуватих глив, адже вони є неїстівними, передає 24 Канал.

Відомо, що найчастіше гливи можуть траплятися саме на березах. Крім того, ці гриби полюбляють такі дерева, як сосни та верби. А ще їх називають гливами устричними через м'який смак та схожість до устриць.

Зауважте, що такі гриби ростуть не лише в лісі. Їх вирощують в промислових цілях, тому часто вони є на полицях супермаркетів.

Річ у тім, що гливи менш вибагливі до умов вирощування, ніж, наприклад, печериця, а ще ці гриби є доволі плідними, це і вплинуло на популярність їхнього вирощування в промислових цілях.

Наприклад, в "Сільпо", станом на 25 жовтня, за 400 грамів глив звичайних можна віддати майже 100 гривень, а на ринку "Шуварі" – 106,40 гривні за 500 грамів.

В "Ашані" за 500 грамів глив треба віддати вже 132,70 гривні, а у "Fozzy" – 214 гривень за кілограм, а за 2 кілограми – за майже 200 гривень.

Довідково: ціна на гливи відрізняється залежно від супермакету та постачальника. Коливання ціни зумовлені різними умовами закупівлі, регіональними особливостями та обсягом поставок.

Цікаві відомості про гриби