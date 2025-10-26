Что известно о вешенках и какова их цена?

Вешенки имеют большие шляпы, то есть веерообразную форму, и бывают разных оттенков, что встречаются по всей территории Украины. Впрочем главное обходить оранжевых и зеленоватых вешенок, ведь они являются несъедобными, передает 24 Канал.

Читайте также Ценовой шок в магазинах: россияне массово отказываются от привычных продуктов

Известно, что чаще всего вешенки могут попадаться именно на березах. Кроме того, эти грибы любят такие деревья, как сосны и ивы. А еще их называют вешенками устричными из-за мягкого вкуса и сходство с устрицами.

Заметьте, что такие грибы растут не только в лесу. Их выращивают в промышленных целях, поэтому часто они есть на полках супермаркетов.

Дело в том, что вешенки менее прихотливы к условиям выращивания, чем, например, шампиньон, а еще эти грибы довольно плодовиты, это и повлияло на популярность их выращивания в промышленных целях.

Например, в "Сильпо", по состоянию на 25 октября, за 400 граммов вешенок обычных можно отдать почти 100 гривен, а на рынке "Шувари" – 106,40 гривны за 500 граммов.

В "Ашане" за 500 граммов вешенок надо отдать уже 132,70 гривны, а в "Fozzy" – 214 гривен за килограмм, а за 2 килограмма – почти 200 гривен.

Справка: цена на вешенки отличается в зависимости от супермакета и поставщика. Колебания цены обусловлены различными условиями закупки, региональными особенностями и объемом поставок.

Интересные сведения о грибах