Що варто пам'ятати при купівлі земельної ділянки

Купівля земельної ділянки є доволі частою процедурою на ринку землі України. Однак не всі знають особливості та основні моменти цього процесу.

Що перевірити перш за все

Перед укладанням угоди угодою не варто поспішати, треба перевіряти усе, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Адже замість інвестиції можна отримати проблеми в суді або ділянку "в повітрі".

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Спочатку перед купівлею земельної ділянки необхідно перевірити право власності продавця. Треба дізнатися, хто офіційний власник; на підставі чого він отримав ділянку (держакт, спадщина, договір тощо); чи є обмеження/обтяження на ділянку.

Також перевірте дані з кадастру:

чи ділянка має кадастровий номер;

чи коректно нанесена межа на публічній кадастровій карті;

площа, цільове призначення, форма власності.

Важливо! Дізнайтесь, яке цільове призначення землі. Важливо, якщо ви плануєте забудову, зміну цільового призначення, вирощування певних культур. Земля для особистого селянського господарства – це не земля під забудову і не земля комерційного використання.

Перевірте, що було з землею раніше

Важливий аспект, який необхідно перевірити – це наявність обтяжень і арештів:

чи не накладено арешт;

чи немає судової заборони на відчуження;

чи не перебуває ділянка у заставі/іпотеці.

Також перевірте умови попереднього користування. Ділянка може бути:

в оренді (і тоді ви “успадковуєте” орендаря);

в тимчасовому користуванні або спорах.

Обов'язково перевірте наявність договорів, строки, реєстрацію в реєстрі прав.

Зверніть увагу! Ще перевірте, чи продавець не під обмеженням: не недієздатний; не має боргів, через які ділянка може піти під арешт; є підтвердження особи (паспорт, ІПН).

Перевірте наявність документів для нотаріуса: правовстановлюючі документи на землю; витяги з ДЗК і ДРРП; згода співвласників (якщо є); оцінка, договір, ІПН.

Важливо! Не купуйте землю "з рук" без перевірки юриста.