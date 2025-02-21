Ціни на масло в Україні сягнули 10-річного рекорду: що стало причиною

Вершкове масло нині коштує "космічних" грошей порівняно з ціною, яка була ще 2 – 3 роки тому. Вже на початку 2025 року вартість масла злетіла так, що сягнула стелі за останнє десятиріччя.

Чому ціни на масло б'ють рекорди

Експерт молочного ринку Максим Фастєєв говорить, що річна споживча інфляція вершкового масла в січні продовжила зростати та досягла майже 34% до січня 2024 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інфагро". Це рекордний показник за останні 10 років.

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Основним драйвером є товарний ринок – нефасоване масло, яке продається великими партіями, зокрема експортується або імпортується,

– говорить експерт.

За його словами, річна споживча інфляція вершкового масла може прискоритись за підсумками лютого або березня, але це відбудеться вже не через подорожчання продукту в магазині, а через низьку базу попереднього періоду.

Зверніть увагу! Фастєєв зазначає, що споживчі ціни на масло вже стабілізуються, про що свідчать випадки акційних пропозицій: "Весною маємо побачити більш чіткий тренд до зниження кінцевої вартості продукту", – прогнозує Фастєєв.