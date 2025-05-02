Ціна на вершкове масло сягнула історичного максимуму

Міжнародні ціни на вершкове масло сягнули нового рекордного показника, зростаючи третій місяць поспіль. Такий стрибок ціни трапився через європейську вартість на продукт, яка, своєю чергою, підтримувалася скороченням запасів та великим попитом на молочний жир.

Як зросли ціни на вершкове масло

Відповідно до даних, ціна на масло збільшилася на 2,9% порівняно з березнем, передає 24 Канал з посиланням на продовольчого агентства ООН (ФАО).

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Причинами такого зростання на масло стали європейські ціни.

Різке зростання було значною мірою зумовлене вищими європейськими цінами, що підтримувалося скороченням запасів і високим попитом на молочний жир, попри сезонне зростання виробництва молока,

– йдеться у публікації.

Крім того, зросли міжнародні ціни ще й на сухе молоко – на 1,6% та 2,9% відповідно. Це відбулося через стабільний внутрішній попит та зміщення експортного інтересу з Європи.

Річ у тім, що зміцнення євро знизило конкурентоспроможність, до Океанії, де сезонне зниження виробництва молока звузило спотову пропозицію,

– повідомляється у публікації.

Також, міжнародні ціни на сир зросли на 2,3% порівняно з березнем.