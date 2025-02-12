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12 лютого, 12:02
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Казахстан вперше здійснив експорт добрив в обхід Росії

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Казахстан здійснив перший експорт мінерального добрива амофосу через Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут в обхід Росії.
  • Транскаспійський маршрут проходить через Китай, Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію, Туреччину та країни Європи, і вперше використовується для експорту добрив.

Казахстан експортував першу партію мінерального добрива амофосу через Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут. Він пролягає в обхід Росії.

Казахстан продає добрива в обхід Росії

Відвантаження 3 тисячі тонн казахстанського амофосу здійснив Батумський морський порт, повідомляє 24 Канал із посиланням на "КазТрансОйл". Він перебуває під управлінням дочірньої компанії АТ "КазТрансОйл" – ТОВ "Батумський нафтовий термінал".

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Експорт цього мінерального добрива з Батумського морського порту Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом здійснюється вперше.

Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут – це міжнародний транспортний коридор, який пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію та далі до Туреччини та країн Європи. Доставка міндобрива з Казахстану до грузинського Батумі здійснюється мультимодальним перевезенням через Каспійське море.

Які плани щодо нового експортного маршруту

Цього року ТОВ "Батумський морський порт" планує здійснити перевалку 50 тисяч тонн казахстанського амофосу. Крім того, у 2024 році ТОВ "Батумський морський порт" забезпечило перші поставки на світові ринки 37,6 тисячі казахстанської аміачної селітри Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом.