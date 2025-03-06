Торгівельні війни Трампа зачіпають і український ринок соняшника

Очікуване зростання цін на український соняшник опинилося під впливом нових торгівельних обмежень США. Україна входить до переліку країн, що входять до зони обмежень.

Торгові війни Трампа шкодять українським виробникам соняшнику

Дональд Трамп, президент США, оголосив про намір ввести додаткові мита на товари з Європи, Мексики, Канади та Китаю повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду". Рішення викликало негайну реакцію на біржах і змінило баланс на ринку рослинних олій, зокрема, соєвої та соняшникової.

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Здавалося б, все складалося позитивно: сезонні фактори підтримували тенденцію до зростання. Однак новини про можливі мита на європейські товари перевернули ситуацію. Ціна на соєву олію різко впала за останні кілька днів, і це зачіпає і ринок соняшникової олії. Ми вже втратили приблизно 5 – 10 доларів на тонні соняшникової олії за минулий тиждень,

– повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

За словами аналітиків, сезонна модель все ще сигналізує про можливість зростання цін на соняшник у березні-квітні, але торгівельні війни Трампа, швидше за все стримуватимуть цей ріст. Були очікування, що ринок вийде на рівень 29 000 – 29 500 гривень за тонну. Тепер ця ймовірність знизилася. Зараз ціна на соняшник буде становити близько 28 000 гривень за тонну, можливо, з короткочасними підйомами.

Які перспективи для вітчизняного ринку соняшнику

Ринок соняшника, говорять аналітики, входить у період нестабільності. "Якщо соєва олія продовжить падіння, то й соняшникова може втратити ще 10 доларів на тонні найближчими днями. Це потягне за собою і соняшник, вже цього тижня може бути подальше зниження на 200 – 300 гривень за тонну".

Зверніть увагу! Попри негативні фактори, український соняшник може отримати і певну вигоду від торгівельної війни.

Американська соєва олія може фактично зникнути з європейського ринку або скоротити свою присутність до мінімуму. Це означає, що Європа шукатиме альтернативу – можливо, в аргентинській соєвій олії, можливо, у пальмовій. Але частина попиту переключиться і на соняшникову олію,

– зазначають у ПУСК.