Дерево під вікнами багатоповерхівки: чи мають мешканці право на посадку

Садити дерево біля багатоповерхівки в Україна можна, однак це право передбачено не для кожного мешканця, а регулюється правилами благоустрою. Тобто самовільна висадка рослин може вважатися навіть як порушення.

Які правила щодо висадки росли у дворах багатоповерхівок?

За законом України про благоустрій населених пунктів, зелені насадження, як-от дерева, кущі тощо, на прибудинкових територіях є частиною об'єктів благоустрою, до якого застосовуються певні правила.

Читайте також Яка максимальна висота паркану між сусідами може бути у 2026 році

Тобто самовільно висадити будь-яку рослину без узгодження заборонено. Щоб мешканці могли висадити дерево, потрібно узгодити це з балансоутримувачем (ОСББ, ЖЕК) чи місцевою владою. Адже саме місцева влада ухвалює рішення про обрізку гілок, вирубку дерев чи пересадку зелених насаджень.

Крім того, самовільні посадки дерев, кущів чи інших зелених насаджень можуть бути видалені через порушення благоустрою.

Натомість охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються коштом державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування.

А на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – коштом їх власників або користувачів.

Кому належить прибудинкова територія багатоквартирного будинку?

Відомо, що земля під багатоквартирним будинком належить територіальним громадам (державі або місту). Власники квартир мають право користуватися нею, але не завжди мають право власності, пишуть Новини.live.

Таким чином, якщо створене ОСББ, то варто оформити право власності або ж постійне користування на цю ділянку. Якщо цих документів не оформити, то прибудинкова територія умовно вважається нічия.

Мешканці будинку, що мають право на власність, можуть контролювати забудову навколо будинку, не дозволяти встановлювати МАФи чи іншу висотку тощо.

Що входить до прибудинкової території: це земля навколо багатоповерхівки, що включає проїзди, тротуари, зелені зони, дитячі майданчики тощо.

Хто власник землі під приватним будинком?