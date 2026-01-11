Гриби навіть у січні: які види ростуть взимку та де їх шукати

Певні види грибів у лісах України можна навіть зустріти у січні. Річ у тім, що серед них є такі, що витримують холодну пору року, як-от зимові опеньки або ж глива. Єдиний умова для їхнього росту – відсутність сильних морозів.

Які гриби можна знайти у січні?

Найвідоміший гриб, який можна знайти взимку у лісі, є фламуліна оксамитоніжкова, або ж зимовий опеньок, передає 24 Канал з посиланням на видання "В лісі".

Такий гриб є деревним, тобто це означає, що він росте на стовбурах, пеньках та в дуплах листяних дерев. Найчастіше їх можна знайти саме на вербах, які ростуть біля води. А також на осиках, горіхах, тополях, грабах, липах, березах, кленах, акаціях, ясенах, скупченими групами.

При мінусових температурах такі гриби замерзають, а у відлигу розмерзаються та продовжують рости.

Ростуть опеньки зимові з початку жовтня до середини березня.

Крім зимового опенька, в лісах у січні також можна зустріти гливі звичайні, які вважаються холодотривкими грибами.

Однак вони ростуть лише тоді, коли не сильні морози. Знайди їх можна переважно на мертвій деревині під час відлиг або ж теплої зими.

З чим можна сплутати зимовий опеньок?

Часто зимові опеньки можна сплутати з іншими, інколи навіть отруйними грибами, пишуть у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Наприклад зимові опеньки можна сплутати з галерою оторочкуватою, яка є отруйною. Основна відмінність між ними: галера росте на хвойних деревах, а зимові опеньки – на листяних.

Також з огнівками, що теж ростуть на хвойних деревах та мають гладенькі світлі ніжки. Вони можуть бути неїстівними через гіркоту, або ж отруйними.

Хибні опеньки легко можна сплутати із зимовими опеньками. Але у такому випадку треба перевірити пластинки під шапочками: в хибних опеньках вони яскраво-жовті або сіро-зелені, а у зимових опеньках – світлі.

Які зимові гриби допомагають лісам очиститися?