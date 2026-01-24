Сусідські гілки можна зрізати: закон дозволяє діяти без штрафів

Законом передбачено, що гілки чужих дерев, що заходять на власну територію та створюють незручності, можна самостійно зрізати без будь-яких штрафів за це. Втім перед цим все ж краще домовитися із сусідами, яким і належать гілки з дерева. Це, у першу чергу, для того, щоб уникнути недорозуміння.

Коли зрізати сусідське дерево можна законно?

Норми щодо висадки рослинності встановлені на відстані від 1 метра до 6 метрів, залежно від того дерево це, чи кущ, але якщо гілки цієї росли все ж заходять за межі сусідської ділянки, то їх дозволяється зрізати, зазначається в 105 статті Земельного кодексу України.

Загалом це можна робити, зокрема якщо гілки чи коріння затіняють сусідську територію, або ж засмічують її. Втім зрізати гілки можна лише у випадку, якщо рослину буде не пошкоджено. А ще радять перед цим попередити власника сусідської ділянки, аби розв'язати ситуацію більш мирним шляхом.

У разі, якщо сусід не реагує на звернення, можна надіслати йому офіційного листа з вимогою здійснити обрізку та зазначити конкретний строк виконання. Якщо цей строк спливе, то обрізати гілки, що заважають, можна законно й самостійно.

Крім того, особа, яка здійснила обрізку у такому випадку, не несе відповідальності за можливу загибель дерева, адже завчасно попередила про можливі роботи.

Порушення яких норм дає дозвіл на зрізання гілок сусідського дерева?

На сайті Гірської міської військової адміністрації Луганської області нагадують, що в Україні є норми щодо висадки дерев, а їхнє порушення свідчить про можливість зрізати гілки, які заважають.

Наприклад для дерев, які мають висоту в понад 3 метри, висадка повинні здійснюватися на відстані не менше 4 – 6 метрів від межі сусідської території.

Якщо ж це дерево з висотою до 3 метрів, то відстань повинні становити не менше 2 метрів від ділянки.

Тобто якщо ці відстані порушені й, відповідно, гілки цих дерев є перепоною для використання власної земельної ділянки за призначенням, то права одного власника стикаються з обов'язками іншого.

Цікаво! Якщо дерево, гілки якого заважають, є ще й хворим чи нестабільним, то воно вважається небезпечним. І власник цього дерева може нести відповідальність, якщо буде шкода від нього.

