Зрубати дерево на власному подвір'ї: коли це законно, а коли можна отримати штраф

У випадку багатоквартирних будинків спилювання дерев без погодження заборонено, бо така власність належить всій громаді. Натомість на приватній присадибній ділянці власник має законне право самостійно розв'язувати питання видалення дерев без спеціального дозволу.

Чи можна пиляти на дрова дерева, що ростуть на власному подвір'ї?

Якщо земельна ділянка є у приватній власності, де побудований будинок чи господарські споруди, то рішення про видалення дерева приймає сам власник, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську міську раду.

Крім того, власник також не повинен звертатися до будь-яких органів за дозволом щодо зрубування дерев на території, навіть якщо ділянка не приватизована.

Натомість за умисне знищення або пошкодження дерев і чагарників у межах населених пунктів передбачається відповідальність.

Штраф за це може становити у розмірі від 510 до 1 700 гривень із конфіскацією насаджень для громадян, а для посадових осіб – від 2 550 до 5 100 гривень із конфіскацією.

Зверніть увагу! Якщо шкода перевищує неоподаткований мінімум доходів у 20 разів, навіть якщо було зрубано дерева на суму збитків від 340 гривень, то штраф складе понад 8 тисяч гривень. Окрім адміністративних санкцій, порушники можуть бути притягнуті й до кримінальної відповідальності.

А якщо шкода була здійснено на територіях природно-заповідного фонду чи в інших особливо охоронюваних лісах, то штраф від 17 до 34 тисяч гривень або позбавленням волі строком до 3 років. трьох років.

Як діють правила на території багатоквартирного будинку?

Якщо ситуація стосується двору, де є багатоквартирний будинок, то така прибудинкова територія не приватною власністю однієї людини. Вона належить всій громаді, пишуть в земвлевпорядкованій компаній "Земельний фонд України".

Однак за умовами Правил благоустрою громада погоджується, що кожен вільно та безоплатно може користуватися цією територією. Втім, кожна громада розробляє їх для себе індивідуально.

Як заготовляти дерева з власного подвір'я?