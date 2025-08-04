На Півдні Україні нашестя сарани, через яку вже постраждали найсуттєвіше Херсонська та Запорізька області. Втім крім злакових сарана полюбляє харчуватися ще й зеленню та плодами садів та городів.

Яку шкоду несе сарана фермерам?

Доросла сарана за своє життя може з'їсти всього до 0,5 кілограма зелені, але через велике потомство комахи можуть за раз з'їсти таку кількість корму, що вистачило б на рік для кількох свійських тварин, передає 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Наприклад, один рій сарани може знищити на своєму шляху від 40% до 100% зелені, а найбільш вразливими є рослини в період активного розвитку та молоді пагони.

Відомо, що найбільше комахи нападають на поля зі збіжжям.

Однак шкідники можуть поїдати також листя та плоди різних рослин, що ростуть в садах та на городах. Тобто крім великих фермерів можуть постраждати від нашестя сарани ще й звичайні господарі.

Зверніть увагу! Злакові культури є основою експорту України. Тобто кукурудза, пшениця, ячмінь та інші найбільше страждають від сарани. Для знешкодження сарани фермерам потрібно обробляти поля.