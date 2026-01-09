80 – 165 тисяч гривень за гектар: у Мінекономіки розповіли, де найдорожча земля в Україні

У 2025 році ринок сільськогосподарських земель України продемонстрував зрілу та передбачувану динаміку, а ціни на землю зростали з урахуванням безпекової ситуації. Попри повномасштабну війну, ринок зберіг активність і поступово змістив фокус із кількості земель на їхню якість та розташування.

Ціни на землю зростають: де вартість найбільша?

Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки: вартість землі зростає залежно від безпекової ситуації, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Попри повномасштабну війну ринок зберігає функціональність і демонструє послідовний розвиток.

Читайте також Яку кількість землі можуть виділити учаснику бойових дій

Якщо на початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, то у 2025 році фокус змістився на якість ділянок та їх розташування. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок загальною площею понад 340 тисяч гектар, з яких:

юридичними особами викуплено 43 012 земельні ділянки загальною площею 128 212 гектар, середня вартість за 1 гектара склала 74 323 гривень;

фізичними особами викуплено 72 597 земельних ділянок загальною площею 211 962 гектар, середня вартість за 1 гектара – 47 246 гривень.

Найвищі ціни на землю зберігаються у західних та центральних областях, тоді як у прифронтових регіонах вартість залишається суттєво нижчою. Найдорожчі землі – у західних:

Івано-Франківська – до 165 615 гривень за гектар;

Тернопільська – до 126 068 гривень за гектар;

Львівська та Вінницька – понад 80 – 100 тисяч гривень за гектар.

Найдешевші – у прифронтових регіонах: Херсонська, Миколаївська, Запорізька – 35 – 38 тисяч гривень за гектар.

Попри воєнні ризики, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель зберіг ліквідність, продемонстрував стале зростання вартості та сформовану структуру попиту,

– зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Зверніть увагу! У 2026 році, за його словами, ключовими чинниками його розвитку й надалі залишатимуться безпекова ситуація, регіональна специфіка та інвестиційна привабливість земельних ділянок.

Чи повинні пенсіонери платити земельний податок в Україні?