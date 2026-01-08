Чи мають пенсіонери платити податок на землю?

Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Крім пенсіонерів пільгу мають ще деякі категорії українців.

Лариса Кісь Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Виключення становить, якщо така особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм. У такому випадку пенсіонер самостійно обирає, за які земельні ділянки він буде сплачувати земельний податок, а до яких – застосувати пільгу.

Юристка наголошує, що заява про пільгу подається до 1 травня поточного року до Державної податкової служби України за місцем перебування землі.

Важливо! Лариса Кісь попереджає, що у різних населених пунктах розмір ставки земельного податку відрізняється. В деяких громадах діє "нульова" ставка податку, визначена за рішенням органів місцевого самоврядування.

