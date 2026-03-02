Україна обмежить імпорт товарів з однієї країни: яких продуктів стосуватимуться обмеження

Наразі Кабмін готує новий проєкт постанови. Ним передбачається запровадження режиму ліцензування імпорту винограду, вина та спирту.

Що відбувається у відносинах між Україною та Молдовою?

Режим стосується Республіки Молдова, про що розповіли у Міністерстві економіки.

Читайте також Удари по Ірану розігріли ринок: соєва олія досягла максимуму за понад два роки

Таким чином Україна хоче:

застосувати заходи у відповідь на дискримінаційні дії країни; захистити економічні інтереси України відповідно до норм міжнародного торгівельного права.

Підставою для таких змін стало рішення Національного агентства з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова (ANSA) від 26 січня 2026 року № 48. У ньому йдеться про тимчасове призупинення імпорту м’яса птиці, субпродуктів та продукції, що містить м’ясо птиці, з України. Про це зокрема повідомили в асоціації "Союз птахівників України".

А у нотифікації до СОТ було подано некоректну інформацію щодо причин такого рішення,

– наголосили у Мінекономіки.

Підкреслюється, що це створює ризики поширення необґрунтованих обмежень на українську агропродовольчу продукцію з боку інших країн.

Важливо! Україна заявила, що одразу після отримання сигналу було ініційовано державний контроль та розслідування. За результатами первинної перевірки наявність метронідазолу підтверджено лише в одному зразку кормів. Тобто йдеться про несистемний характер інциденту. А невідповідностей у м’ясі птиці зафіксовано не було.

Тарас Висоцький Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Україна уважно ставиться до будь-яких сигналів щодо безпечності харчових продуктів і виходить з принципу нульової толерантності до заборонених речовин. Наша продукція системно експортується на ринки з найвищими стандартами контролю, зокрема до ЄС та Великої Британії. Це є ключовим показником реальної оцінки ризиків.

Тарас Висоцький пояснив, що запроваджені Молдовою обмеження є непропорційними та поширені на продукцію, щодо якої не зафіксовано жодних порушень. Якщо ж такі рішення не будуть переглянуті на основі доказових результатів і науково обґрунтованої оцінки ризиків, то Україна застосовуватиме інструменти захисту своїх економічних інтересів

Зверніть увагу! Запровадження режиму ліцензування імпорту молдовської виноробної та спиртової продукції розглядається як пропорційний і правовий інструмент реагування.

Що ще відомо про ситуацію з Молдовою?