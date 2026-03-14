Ви могли не знати цих нюансів: як правильно обрізати дерева навесні

Обрізка дерев – це дуже важливий захід для аграріїв, який робиться весною. Для того, аби не нашодити дереву, слід дотримуватися певних правил, що зможуть зберегти їхє здоров'я.

Як правильно обрізати дерева навесні?

Тоді вдасться покращити врожай, а власник чи власниця зможуть спростити собі догляд за рослиною, про що розповіли на сайті Васильєв сад.

Читайте також ЄС відкрив ринок для українських саджанців вишні: що дозволили експортувати

Отже, існує три періоди, коли можна обрізати дерева. Однак слід дотримуватися всіх правил.

Початок березня (проводиться до початку сокоруху) – обрізку починають з молодих зерняткових садів. Мова йде про яблуні або груші. Кінець березня та початок квітня – відбувається обрізка вже більшості культур зерняткових і кісточкових (тобто це черешня, вишня, абрикос тощо). Починають її саме з молодших дерев. Травень – червень: наприкінці весни роблять обрізку як під час, так і після цвітіння. На початку літа можна обрізати дорослі дерева. Ба більше, найбільш бажано обрізати їх у пізні терміни – для обмеження розмірів крони.

Зверніть увагу! Обрізку та формування молодих дерев потрібно закінчувати до початку сокоруху.

Також потрібно розумітися на загальних правилах обрізки. Наприклад, очищення дерева. Власник рослини має видалити сухі, хворі або пошкоджені гілки. Також слід позбутися гілок, що ростуть усередину крони – вони створюють перешкоди для циркуляції повітря та сонячного світла.

Необхідно не забути про формування крони. Це особливо важливо для молодих дерев, аби вони змогли розвиватися. Проте не слід ігнорувати й старі – таким чином можна омолодити крону та відновити плодоношення.

Експерти радять видаляти зайві або слабкі гілки, а ще обмежити кількість пагонів, які ростуть в нижній частині дерева. Вони також можуть вони можуть заважати нормальному розвитку основних гілок

Робіть обрізку на кільце або над брунькою, що сприяє правильному росту нових пагонів,

– йдеться у матеріалі.

Водночас не слід обрізати гілки надто коротко. Такі дії можуть призвести до загнивання або проблем із загоєнням ран.

Фахівці наголошують: важливо дотримувати помірності. Не варто обрізати понад 20 – 30% гілок за раз. Надмірна обрізка може призвести до зменшення врожайності чи навіть загибелі дерева.

Важливо! Іноді людина може захотіти й позбутися дерева. Це можливо, якщо рослина знаходиться на приватній ділянці землі. Тоді рішення про видалення дерева приймає власник. Пиляти дерева не можна лише у дворах багатоквартирних будинків. Про це повідомляли у Бердичівській міській раді.

Що ще слід знати українцям про дерева?