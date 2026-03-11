Посівна стартувала на півдні: які культури у пріоритеті аграріїв

На півдні України стартували весняні польові роботи та посівна кампанія. Аграрії Одеської та Миколаївської областей уже розпочали посів сочевиці та ранньої моркви.

На Одещині розпочалась посівна

"Агрофірма "Південна", що входить до складу Tekom Agro Group, розпочала весняну посівну кампанію на півдні Одеської області, про це повідомили в агрогрупі у Facebook. Зокрема, у Білгород-Дністровському районі стартував посів сочевиці.

Дивіться також Посівна в Україні стартує із запізненням: чи є ризики продовольчої кризи

За словами директора господарства Олексія Логінова, площі під цією культурою цього року значно збільшили – майже вдвічі порівняно з 2025 роком, до 670 гектарів. У компанії пояснюють таке рішення результатами минулого сезону.

Досвід минулого року показав, що навіть у посушливих умовах Бессарабії можна успішно вирощувати сочевицю. Канадський сорт Максим продемонстрував непогану продуктивність, тому культура стала частиною нашої сівозміни,

– розповів заступник директора з виробництва "Агрофірми "Південна"" Руслан Гриценко.

Водночас у Миколаївській області до посівної долучилося ТОВ "СП "ПАЕК"". Підприємство розпочало сівбу ранньої моркви. У компанії повідомили, що грядки були підготовлені заздалегідь, а в ґрунті наразі достатньо вологи для отримання дружних сходів та активного розвитку рослин.

Зверніть увагу! У компанії зазначили, що посів проводять з дотриманням усіх технологічних вимог. Наразі застосовується норма висіву 0,8 мільйона насінин на гектар, що дозволить забезпечити оптимальну густоту стояння рослин.

Що буде з посівною в Україні: чи вплине подорожчання пального?