600 доларів за пів року: у США через нестачу яєць стає популярною оренда курей

Останні кілька місяців на ринку США спостерігається сильна нестача яєць. Це змушує як споживачів, так і виробників шукати нестандартні способи їх купівлі та продажу.

Американці готові брати в оренду курей заради яєць

Ціни на яйця на ринку США наразі продовжують зростати, передає 24 Канал із посиланням на BBC. Крістін і Брайан Темплтон створили власне підприємство Rent The Chicken у Гофстауні, Нью-Гемпшир, та пропонують унікальне рішення – оренду курей.

Читайте також "Не дадуть нічого, крім болю": фермери США обурились митам Трампа

Служба, яку створили Крістін та Брайян, забезпечує курей, корми та підтримку протягом шести місяців, що дозволяє клієнтам збирати свіжі яйця вдома.

Важливо! Приблизно за 600 доларів (24 501,78 гривні) дві курки можуть виносити десяток яєць на тиждень.

Підприємці стверджують, що багато орендарів прив'язуються до своїх курей і вирішують їх утримувати. Оскільки дефіцит яєць продовжується, бізнес Темплтонів набуває популярності як стійка та доступна альтернатива.