Чому неможливо укласти договір оренди землі на 1 – 2 роки

У більшості випадків власники землі здають її в оренду. Однак власник не може на власний розсуд визначати термін оренди землі, занижуючи його до мінімальних значень.

Які обмеження щодо строків оренди діють

Закон не дозволяє укладати договір на короткий термін, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Мінімальний термін для сільськогосподарських угідь закріплений у законодавстві, і нотаріус або реєстратор не зможуть зареєструвати короткострокову угоду.

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Крім того, існують ризики для аграріїв при короткому терміні. Якщо договори були б короткостроковими, орендарі могли б уникати відповідальності за збереження та покращення якості ґрунтів.

Також можуть бути обмежені можливості розірвання договору. Якщо власник землі передав її в оренду на 7 років, то розірвати угоду достроково може бути складно, навіть якщо орендар не виконує свої зобов'язання.

Як уникнути проблем при укладанні договору