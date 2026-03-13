Новий удар по фермерах: пальне і добрива дорожчають перед польовими роботами

Зростання цін на пальне значно підвищить витрати аграріїв під час польових робіт. За оцінками експертів, обробіток одного гектара землі може подорожчати приблизно на 1400 гривень.

Вартість обробітку землі зросте через здорожчання пального

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що подорожчання дизельного пального може суттєво збільшити витрати українських аграріїв на обробіток полів, передає "Укрінформ". За оцінками експертів, додаткові витрати можуть становити приблизно 1400 гривень на кожен гектар.

За словами фахівця, ще нещодавно аграрії закуповували дизельне пальне гуртовими партіями приблизно по 55 гривень за літр. Наразі ціни зросли і коливаються у межах 74 – 79 гривень за літр. У середньому для обробітку одного гектара землі потрібно близько 70 літрів пального. Таким чином, додаткові витрати становитимуть приблизно 1400 гривень на гектар.

Для середнього господарства, яке обробляє близько 1000 гектарів землі, це означає необхідність знайти додатково приблизно 1 мільйон 400 тисяч гривень. Найбільш відчутно подорожчання пального може вдарити по малих і середніх господарствах, які не мають значних запасів пально-мастильних матеріалів.

Зверніть увагу! Крім того, аграрії можуть зіткнутися і з подорожчанням добрив. У Всеукраїнській аграрній раді прогнозують, що через зростання цін на газ їхня вартість може зрости приблизно на 20–25 відсотків.

