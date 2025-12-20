Чи можна поставити паркан 3 метри навколо ділянки

В Україні є затверджені будівельні норми, яких треба дотримуватись. Зокрема, вони регулюють, яка має бути висота паркану біля будинку. Якщо ви встановили вище загородження, доведеться сплатити штраф.

Яка може бути максимальна висота паркану на ділянці?

Парканом можна загороджувати виключно приватні домоволодіння або присадибні ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Яка максимальна висота паркану може бути:

2 метри – максимальна висота паркану між сусідами;

2,5 метри – з боку вулиці.

Водночас є об'єкти, де огородження може бути вищим, наприклад:

біля військової частини паркан може сягати 3 метрів;

а біля хімічного підприємства – 4 метрів.

Що робити, якщо паркан вище встановленої норми?

Узаконити вищий паркан біля будинку не можна. Якщо фіксується порушення, необхідно:

змінити конструкцію паркану;

або ж взагалі його замінити.

Окрім цього, доведеться сплатити значний штраф, який наразі складає, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

для звичайних громадян – від 340 до 1 360 гривень;

для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

Що ще важливо знати тим, хто має приватну ділянку та будинок в Україні?