Як в Україні переукласти договір оренди землі

Переукладання договору оренди землі є однією з найчастіших процедур у сфері землекористування. Однак самих, крім видів переукладання, необхідно знати ще й деталі цієї процедури.

Як переукласти договір оренди на новий строк?

Закон України "Про оренду землі" у разі закінчення строку дії договору оренди землі передбачає два способи переукладення такого договору, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Так, законодавство передбачає як оновлення договору оренди землі, так і укладення договору оренди землі на новий строк.

Наведені способи переукладення договору оренди землі мають певні відмінності. Стаття 33 Закону України "Про оренду землі" передбачає, що:

орендар, має належно виконувати обов'язки за умовами договору;

тільки у разі належного виконання обов'язків за умовами договору орендар має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк;

орендар зобов'язаний повідомити орендодавця про бажання укладення договору оренди землі на новий строк у строк, встановлений договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі;

до листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проєкт договору оренди;

умови договору можуть бути змінені за згодою сторін;

у разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється;

укладається новий договір оренди;

право оренди підлягає державній реєстрації.

Як відбувається оновлення договору оренди землі?

Стаття 322 Закону України "Про оренду землі" та стаття 126-1 Земельного кодексу України передбачають, що:

умова щодо поновлення договору має бути передбачена договором оренди землі.

договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах;

поновлення договору не вимагає вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення;

вчинення будь-яких дій сторонами договору для його поновлення не вимагається;

умова щодо поновлення договору не може встановлюватися в договорі оренди землі, щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою;

поновлення договору оренди землі відбувається за умови не надання однієї із сторін заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору;

відмова від поновлення договору здійснюється не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, шляхом подання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідної заяви;

новий договір не укладається, натомість продовжується державна реєстрація речового права на той самий строк

Які відмінності та обмеження у способів Процедура укладення договору оренди землі на новий строк є дещо складнішою порівняно з процедурою поновлення договору оренди землі. Однак на поновлення договору оренди землі є певні обмеження: визначення умови щодо поновлення договору у договорі оренди землі та заборона щодо поновлення договору земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності орендатора.

