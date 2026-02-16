Тропічний сад під Львовом: як жінка вирощує банани, манго й дуріан у теплиці

За кілька кілометрів від Львів місцева жителька вирощує сотні тропічних і субтропічних рослин — від бананів до какао. У власній оранжереї вона понад 15 років експериментує з екзотичними культурами та ділиться досвідом з іншими.

Як біля Львова створити тропіки?

Неподалік Львова серед звичних українських краєвидів працює незвичайна оранжерея площею близько 500 квадратних метрів, де ростуть банани, манго, папая, джекфрут, какао та сотні сортів цитрусових, повідомляє Lviv24. Її створила Тетяна Загородник, яка вже понад 15 років збирає колекцію екзотичних рослин.

Оранжерея поділена на дві зони – тропічну та субтропічну, де підтримуються необхідні умови для різних культур. За словами господині, колекція формувалася поступово – від першої рослини до нинішнього великого саду.

Любов до рослин Тетяна перейняла від батьків-фермерів і з часом почала експериментувати з різними видами. Сьогодні тут ростуть десятки сортів бананів, манго, авокадо, папая, джекфрут, дуріан і рідкісні цитрусові. У її колекції – понад 50 сортів бананів із різними смаками, від солодких до з легкою кислинкою.

Частину рослин жінка привозить із подорожей. Наприклад, банан зі Шрі-Ланки вона виростила з посадкового матеріалу, привезеного додому після відвідин плантацій. Щоб ефективно використовувати простір, Тетяна практикує щеплення – на одному дереві можуть рости кілька сортів манго.

Рослини для Тетяни – як члени сім'ї

У теплиці застосовують як природне, так і ручне запилення, а для стабільного росту рослин встановлено системи підігріву ґрунту, освітлення, вентиляції та автономного опалення. Енергетичну незалежність забезпечують сонячні панелі, акумулятори, геотермальне тепло та резервний генератор.

Цікаво! Для підтримання вологості у тропічній зоні облаштовано невелике водоймище з декоративними рибами, що допомагає створювати необхідний мікроклімат навіть у спекотні дні.

Загалом колекція налічує понад тисячу рослин із різних країн – від папаї та мангостану до рідкісних видів цитрусових. Окрему увагу приділено догляду: господиня самостійно вивчає інформацію з міжнародних джерел, експериментує з підживленням і умовами вирощування.

Зверніть увагу! Тетяна ділиться знаннями з охочими – продає саджанці, веде сторінки у соцмережах і консультує тих, хто хоче вирощувати екзотику. Для неї оранжерея стала не лише хобі, а справою життя, де поєднуються наука, технології та любов до рослин.

