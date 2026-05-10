Залежить від продукції: скільки вирощувати "для себе", щоб не платити податки

Продаж овочів, фруктів, м’яса чи молока з власного господарства для багатьох українців став додатковим джерелом доходу. Однак не всі знають, що заробіток із власної сільгосппродукції не завжди оподатковується.

Скільки можна вирощувати городини без податків?

Закон дозволяє продавати вирощене "для себе" без сплати податків, але лише до певних лімітів, пояснює Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Законодавсто передбачає (п.п. 165.1.24 Податкового Кодексу України), що на оподатковується вирощена, зібрана чи вироблена людиною продукція на певних земельних ділянках: для ведення садівництва;

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (тобто з присадибних ділянок);

для індивідуального дачного будівництва;

для ведення особистого селянського господарства;

та з земельних часток (паїв). Українці можуть не сплачувати податки з коштів від продажу продукції рослинництва з таких ділянок, якщо за рік вони заробили не більше 12 мінімальних зарплат станом на 1 січня року, за який обраховується дохід. Мова йде про овочі, фрукти, ягоди, зелень, зернові та іншу продукцію, яку людина самостійно виростила на власній землі. За статтею 165 Податкового кодексу селяни мають право продавати власно вирощену продукцію на суму до 12 мінімальних заробітних плат на рік без реєстрації ФОП, без декларування та без сплати податків,

– розповів експерт з податків, судів та інвестицій Богдан Янків.​ У 2026 році мінімальна заробтна плата складає 8 647 гривень. Тобто людина може не платити податки за городину, вирощену цьогоріч, якщо її дохід буде меншим за 103 764 гривень за рік. За 2025 рік ліміт становить 96 тисяч гривень. Але для цього потрібно підтвердити, що продукція справді є власною. За словами Янківа, продавець має надати податковому агенту копію довідки про наявність земельної ділянки за формою 3-ДФ. Такий документ видають місцеві ради або органи громади за місцем проживання протягом кількох робочих днів після подання заяви.

Зауважте! Якщо ж дохід від продажу овочів чи фруктів за 2026 рік перевищить 103 764 тисяч гривень, буде оподатковуватися лише сума понад цей ліміт. У такому випадку потрібно буде подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Скільки продукції тваринництва не оподатковують?

Для тих, хто продає продукцію тваринництва, правила м’якші. Можна не платити податки, якщо дохід загалом за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, зазначає Судово-юридична газета.

Йдеться про кошти, отримані від продажу м’яса, молока, худоби, птиці та іншої продукції власного виробництва.

Якщо рахувати за 2026 рік, то ліміт складе 433 700 гривень (мінімальна зарплата у 8 647 гривень, помножена на 12 місяців). За 2025 рік межа становить 400 тисяч гривень.

У цьому випадку довідка про земельну ділянку не потрібна. Водночас, якщо прибуток перевищує встановлений ліміт, людині доведеться підтвердити, що продукція була вирощена або виготовлена самостійно. Для цього можна отримати довідку у довільній формі від місцевої ради.

Якщо підтвердження немає, дохід можуть оподаткувати на загальних підставах. Тоді з суми понад ліміт доведеться сплатити:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Важливо! Декларацію за попередній рік необхідно подати до 1 травня 2026 року, а сплатити податки — до 1 серпня 2026 року. Зробити це можна онлайн через електронний кабінет платника або застосунок "Моя податкова".

Як податки на землю треба платити?

Власники земельних ділянок в Україні зобов’язані сплачувати земельний податок відповідно до чинного законодавства. Розрахунок суми до сплати проводить не сам громадянин, а контролюючий орган, який самостійно визначає податкове зобов’язання.

При цьому платник не відповідає за правильність чи своєчасність нарахування суми податку, адже це обов’язок податкової служби. Однак після отримання нарахування саме власник землі несе відповідальність за своєчасну та повну оплату.

Податкова служба повинна до 1 липня надіслати громадянину податкове повідомлення-рішення разом із розрахунком суми земельного податку. Після вручення документа у платника є 60 днів, щоб сплатити визначену суму.