Сколько можно выращивать овощи без налогов?

Закон позволяет продавать выращенное "для себя" без уплаты налогов, но только до определенных лимитов, объясняет Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Смотрите также "Космические" убытки для бюджета: каждая вторая чашка кофе в Украине может быть контрабандой

Законодательство предусматривает (п.п. 165.1.24 Налогового Кодекса Украины), что налогом облагается выращенная, собранная или произведенная человеком продукция на определенных земельных участках: для ведения садоводства;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (то есть с приусадебных участков);

для индивидуального дачного строительства;

для ведения личного крестьянского хозяйства;

и с земельных долей (паев). Украинцы могут не платить налоги со средств от продажи продукции растениеводства с таких участков, если за год они заработали не более 12 минимальных зарплат по состоянию на 1 января года, за который рассчитывается доход. Речь идет о овощах, фруктах, ягоды, зелень, зерновые и другую продукцию, которую человек самостоятельно вырастил на собственной земле. По статье 165 Налогового кодекса крестьяне имеют право продавать собственно выращенную продукцию на сумму до 12 минимальных заработных плат в год без регистрации ФЛП, без декларирования и без уплаты налогов,

– рассказал эксперт по налогам, судов и инвестиций Богдан Янкив. В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен. То есть человек может не платить налоги за овощи, выращенную в этом году, если его доход будет меньше 103 764 гривен за год. За 2025 год лимит составляет 96 тысяч гривен. Но для этого нужно подтвердить, что продукция действительно является собственной. По словам Янкива, продавец должен предоставить налоговому агенту копию справки о наличии земельного участка по форме 3-ДФ. Такой документ выдают местные советы или органы общины по месту жительства в течение нескольких рабочих дней после подачи заявления.

Учтите! Если же доход от продажи овощей или фруктов за 2026 год превысит 103 764 тысяч гривен, будет облагаться налогом только сумма сверх этого лимита. В таком случае нужно будет подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Сколько продукции животноводства не облагают налогом?

Для тех, кто продает продукцию животноводства, правила более мягкие. Можно не платить налоги, если доход в целом за год не превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года, отмечает Судебно-юридическая газета.

Речь идет о средствах, полученные от продажи мяса, молока, скота, птицы и другой продукции собственного производства.

Если считать за 2026 год, то лимит составит 433 700 гривен (минимальная зарплата в 8 647 гривен, умноженная на 12 месяцев). За 2025 год предел составляет 400 тысяч гривен.

В этом случае справка о земельном участке не нужна. В то же время, если прибыль превышает установленный лимит, человеку придется подтвердить, что продукция была выращена или изготовлена самостоятельно. Для этого можно получить справку в произвольной форме от местного совета.

Если подтверждения нет, доход могут обложить налогом на общих основаниях. Тогда с суммы сверх лимита придется уплатить:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Важно! Декларацию за предыдущий год необходимо подать до 1 мая 2026 года, а уплатить налоги - до 1 августа 2026 года. Сделать это можно онлайн через электронный кабинет плательщика или приложение "Моя налоговая".

Как налоги на землю надо платить?

Владельцы земельных участков в Украине обязаны платить земельный налог в соответствии с действующим законодательством. Расчет суммы к уплате проводит не сам гражданин, а контролирующий орган, который самостоятельно определяет налоговое обязательство.

При этом плательщик не отвечает за правильность или своевременность начисления суммы налога, ведь это обязанность налоговой службы. Однако после получения начисления именно владелец земли несет ответственность за своевременную и полную оплату.

Налоговая служба должна до 1 июля направить гражданину налоговое уведомление-решение вместе с расчетом суммы земельного налога. После вручения документа у плательщика есть 60 дней, чтобы оплатить определенную сумму.