Заморозки вдарили по врожаю: як холодний квітень вплинув на агросектор

Квітень в Україні пройшов під знаком холодної погоди та заморозків, що вплинуло на розвиток сільськогосподарських культур. Найбільше постраждали плодові дерева, тоді як озимі культури зберегли відносно стабільний стан.

Холодна весна загальмувала розвиток культур

Упродовж квітня середньодобові температури в Україні переважно залишалися нижчими за кліматичну норму, повідомили в Укргідрометцентрі. Стійкого переходу температури повітря через 10 градусів тепла наприкінці місяця так і не відбулося, що спричинило відставання сезонного розвитку приблизно на півтора-два тижні.

Через недостатнє накопичення тепла ріст і розвиток більшості сільськогосподарських культур дещо уповільнилися. Водночас аграрії не зафіксували критичного відставання від середніх багаторічних показників у фазах розвитку рослин.

Озимі культури перебували у відносно сприятливих умовах для укорінення та весняної вегетації. Посіви ранніх ярих культур у більшості регіонів досягли фази масових сходів, що свідчить про загалом стабільну ситуацію в цьому сегменті.

Заморозки вдарили по садах і ускладнили посівну

Найбільш негативний вплив холодна погода мала на плодові культури. Інтенсивні та тривалі заморозки спричинили пошкодження квіток, їх почорніння та опадання у таких культур, як абрикос, персик, черешня, груша та вишня.

Додатковим викликом для аграріїв став дефіцит опадів у низці регіонів. Наприкінці квітня верхні шари ґрунту місцями залишалися слабкозволоженими або навіть сухими, що ускладнювало підготовку до посіву пізніх культур і негативно впливало на проростання насіння.

Водночас ситуацію частково стримувало те, що протягом весни температурний режим залишався помірним. Завдяки цьому запаси продуктивної вологи, особливо в глибших шарах ґрунту, зберігалися на достатньому рівні, що дозволяє уникнути різкого розвитку посухи.

Весняні заморозки в Україні поставили під загрозу врожай кісточкових фруктів, але остаточні прогнози про стан врожаю можна буде зробити лише в другій половині травня.

Ціни на фрукти зростуть через збільшення вартості матеріальних та енергетичних ресурсів, а не лише через втрати врожаю від заморозків.

Цьогоріч ціна на плоди і ягоди буде такою, яку, в умовах очікуваного підвищення тарифів за газ, електроенергію, гаряче і холодне водопостачання, послуги ЖКГ та інше, спроможний буде заплатити середньостатистичний споживач.